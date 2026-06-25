पुणे

संजय दिना पाटील- कोट

संजय दिना पाटील- कोट
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काही लोक हे वारंवार शिवीगाळ करून माझा अवमान करत होते. कुटुंबातील सदस्यांनाही शिव्या देत होते. हे सगळे काही मी सहन केले तरीसुद्धा काही पत्रकार मित्रांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केल्याने माझा पारा चढला, ‘तो’ विषय पुन्हा उपस्थित करू नका हे मी त्यांना वारंवार सांगत होतो. यातून हा वाद झाला अन् माझ्या तोंडून अपशब्द बाहेर पडले. झाल्या प्रकाराबद्दल मी पुन्हा दिलगिरी व्यक्त करतो.
- संजय दिना पाटील, खासदार

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