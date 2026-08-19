पुणे

संत ज्ञानेश्वर उद्यान दुरवस्था

संत ज्ञानेश्वर उद्यान दुरवस्था
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निगडी, ता.१९ ः निगडी प्राधिकरणामधील पेठ क्र.२८ येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाची दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणी जाळ्या तुटल्या आहेत. तसेच कंपोस्ट खतासाठी बसवलेल्या जाळ्याही काही जागी तुटल्या असून काही ठिकाणी कठडे खराब झाले आहेत. पाण्याच्या टाकी भोवती कचरा साचला आहे. बोअरची मोटर नादुरुस्त आहे. काही ठिकाणी उद्यानाचे सुशोभीकरण करण्याची गरज आहे. नागरिकांसाठी महापालिकेने उद्यानाची योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष राणे यांनी केली आहे.

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