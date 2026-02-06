संत शिरोमणी नरहरी महाराज यांची पुण्यतिथीनिमित्त विविध उपक्रम
अकलूज (ता. माळशिरास) : येथील पांचाळ सोनार समाज संघटनेतर्फे संत शिरोमणी नरहरी महाराज पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी माजी सरपंच किशोरसिंह माने-पाटील व मान्यवर.
संत शिरोमणी नरहरी महाराज
पुण्यतिथीनिमित्त विविध उपक्रम
अकलूज, ता. ६ : माळशिरस तालुक्यातील अकलूज येथील पांचाळ सोनार समाज संघटनेतर्फे संत शिरोमणी नरहरी महाराज यांची पुण्यतिथी विविध धार्मिक कार्यक्रमाने उत्साहात साजरी करण्यात आली. येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात पुण्यतिथीनिमित्त अभिषेक व महापूजा सुभाष पोतदार व भाग्यश्री पोतदार यांच्या हस्ते झाली. यानंतर संग्रामनगर येथील गुरुकुलमधील भजनी मंडळाची भजने होऊन दुपारी बारा वाजता पुष्पवृष्टी करण्यात आली.
यावेळी माजी सरपंच किशोरसिंह माने-पाटील, नगराध्यक्षा रेश्मा अडगळे, लालासाहेब अडगळे यांच्यासह समाज बांधव उपस्थित होत्या. यावेळी महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अध्यक्ष राजीव लोहकरे, उपाध्यक्ष सुभाष पोतदार, सचिव प्रकाश कामेगांवकर, खजिनदार हर्षद लोहकरे, सदस्य संजय पोतदार, अरुण क्षिरसागर, अनिल पोतदार आदींनी परिश्रम घेतले.
