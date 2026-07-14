पुणे

Varvand Tukaram Palakhi: वरवंड भक्तिरंगात न्हाले! फटाक्यांच्या आतषबाजीत संत तुकाराम महाराज पालखीचे भव्य स्वागत; भक्ती, सेवा आणि उत्साहाचा संगम

Ashadhi Wari Varvand latest news: वरवंडमध्ये संत तुकाराम महाराज पालखीचे रांगोळ्यांच्या पायघड्या, जयघोष आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत भव्य स्वागत; भक्ती, सेवा, अन्नदान आणि आरोग्यसेवेने गाव भक्तिरंगात न्हाले
Devotion and Service Shine in Varvand as Sant Tukaram Maharaj Palkhi Makes Grand Entry

Devotion and Service Shine in Varvand as Sant Tukaram Maharaj Palkhi Makes Grand Entry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वरवंड : जगद्‍गुरू संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे सोमवारी (ता. १३) लाखो वैष्णवांसह वरवंड (ता. दौंड) येथे उत्साहात आगमन झाले. पालखीच्या स्वागतासाठी रांगोळ्यांच्या पायघड्या घालण्यात आल्या होत्या, तर ‘ज्ञानोबा-तुकारामां’च्या जयघोषात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत ग्रामस्थांनी पालखीचे स्वागत केले.

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