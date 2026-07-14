Varvand Tukaram Palakhi: वरवंड भक्तिरंगात न्हाले! फटाक्यांच्या आतषबाजीत संत तुकाराम महाराज पालखीचे भव्य स्वागत; भक्ती, सेवा आणि उत्साहाचा संगम

वरवंड : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे सोमवारी (ता. १३) लाखो वैष्णवांसह वरवंड (ता. दौंड) येथे उत्साहात आगमन झाले. पालखीच्या स्वागतासाठी रांगोळ्यांच्या पायघड्या घालण्यात आल्या होत्या, तर ‘ज्ञानोबा-तुकारामां’च्या जयघोषात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत ग्रामस्थांनी पालखीचे स्वागत केले. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.यवत येथील मुक्काम आटोपून पालखी सोहळा सकाळी वरवंडकडे मार्गस्थ झाला. सायंकाळी चौफुला येथील विसावा घेऊन पालखी गावात दाखल झाली. शिवेवर ग्रामस्थांनी आरती करून सोहळ्याचे स्वागत केले. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात आरती झाल्यानंतर पालखी दर्शनासाठी ठेवण्यात आली. दर्शनासाठी दौंड, नगर आणि शिरूर परिसरातून भाविकांनी गर्दी केली होती. .ग्रामस्थांच्या वतीने वारकऱ्यांसाठी १४ हजार भाकरी आणि पिठल्याच्या जेवणाचे नियोजन केले होते. कॉलेज ऑफ फार्मसीतर्फे स्वच्छता किट, तर ए. सी. दिवेकर महाविद्यालयाकडून बिस्किटांचे वाटप झाले. आरोग्य विभागाने मोफत औषधोपचार पुरवले, तर शाळा-महाविद्यालयांच्या खोल्या वारकऱ्यांच्या निवासासाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या होत्या..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.\rया वेळी जिल्हा परिषद सदस्या गायत्री खळदकर, प्रदीप दिवेकर, सरपंच योगिता दिवेकर, राहुल दिवेकर, पोलिस पाटील किशोर दिवेकर यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. दौंडचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी बापूराव दडस, पोलिस निरीक्षक संतोष तासगावकर व हेमंत शेडगे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. पालखीच्या आगमनामुळे भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. हा सोहळा अनुभविण्यासाठी भाविक आतूर झाले होते. तुकोबारायांचे गावात स्वागत करताना ग्रामस्थांचा उर भरुन आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.