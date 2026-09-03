Vidyanand Bapat Santosh Chavan : संतोष चव्हाणने विद्यानंद बापट यांना का मारलं ? खरं कारण सांगितलं; मंडळाचा माजी अध्यक्ष काय म्हणाला?

Santosh Chavan on Vidyanand Bapat : पुण्यातील गणेशोत्सवातील ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर अटक करण्यात आलेल्या संतोष चव्हाण याने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. “तो टीका करतो, त्याला आणखी मारायला पाहिजे. त्याला सुट्टी देणार नाही, त्याला आणखी मारणार आहे. पुणे शहरातील गणेशोत्सवाबाबत जो बोलेल, त्याच्या अशाच कानाखाली मी मारणार,” असे चव्हाण याने म्हटले..पुण्यातील टिळक रोड परिसरात गुरुवारी ही घटना घडली. बापट हे एका मराठी वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीसोबत बोलत असताना एका व्यक्तीने त्यांच्या कानाखाली मारली. या प्रकरणी गुन्हे शाखेने संतोष चव्हाण याला अटक केली आहे. चव्हाण हा कोथरूडमधील राऊतवाडी येथील रहिवासी असून, प्रियदर्शनी गणेश मंडळाचा माजी अध्यक्ष असल्याचे सांगितले जात आहे..या घटनेबाबत पोलीस डीसीपी कृषीकेश रावळे यांनी सांगितले की, पोलिसांनी घटनास्थळी चौकशी करून सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आहे. बापट यांच्यावर हल्ला करण्यामागचा हेतू काय होता, याचा तपास केला जात आहे. बापट यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून, त्यांच्या तक्रारीनुसार पुढील कारवाई केली जाईल..Vidyanand Bapat Assault : विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करणारा संतोष चव्हाण कोण? नेमकी कशामुळे केली मारहाण?.दरम्यान, हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापट यांनीही प्रतिक्रिया दिली. “मी प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना एक व्यक्ती आला आणि त्याने हल्ला केला. या घटनेचे व्हिडीओ फुटेज आहे. पोलिसांनी ते पाहून कारवाई करावी,” असे बापट यांनी म्हटले. गणेशोत्सवाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना बापट म्हणाले की, “उत्सव सार्वजनिकरित्या साजरा करताना ध्वनीप्रदूषण होणार नाही आणि रहदारीस अडथळा होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, एवढेच माझे म्हणणे आहे. उत्सव साजरा करण्यास माझा आक्षेप नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.