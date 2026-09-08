Santosh Pandit : मंत्री व नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह रील प्रकरणात संतोष पंडितला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

पुणे : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि एका महिला नगरसेविकेबाबत समाजमाध्यमातील रीलमध्ये आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी अटक आरोपीला न्यायालयाने चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आरोपीने रील करताना वापरलेला आयफोन, त्यातील सीमकार्ड आणि ट्रायपॉड स्टँड कोथरूड पोलिसांनी जप्त केला आहे..या प्रकरणी संतोष गजानन पंडित (वय ४८, रा. नारायण पेठ) याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांसह माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ३६ वर्षीय महिलेने कोथरूड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. संतोष पंडितने महिलांचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने लैंगिक शेरेबाजी करणारी चित्रफीत समाजमाध्यमात टाकली; तसेच घटनात्मक पदावरील मंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह व अवमानकारक शब्द वापरून त्यांची बदनामी केली आणि समाजात अशांतता पसरवण्याच्या उद्देशाने धमक्या दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..या गुन्ह्यात पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आरोपी पंडितला न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांच्या नोंदीवर असलेल्या या आरोपीविरोधात पर्वती पोलिस ठाण्यात दोन, डेक्कन आणि विश्रामबाग पोलिस ठाण्यांत महिलांचा विनयभंग, बदनामी आणि अवमानकारक चित्रफिती प्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत..महिला साक्षीदारांकडे केली जाणार चौकशी :या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान महिला साक्षीदारांकडे चौकशी केली जात असून, आरोपी त्यांच्यावर दबाव टाकून समाजमाध्यमातून बदनामी करण्याची शक्यता आहे. आरोपीविरोधात पुरावे संकलित करून न्यायालयात आरोपपत्र सादर करायचे आहे. त्यासाठी आरोपीला न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील योगेश कदम यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. वरिष्ठ निरीक्षक अरुण घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अनिल माने तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.