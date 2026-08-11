Saarthi Honorarium Hike: ‘सारथी’तील बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना मानधनवाढीची प्रतीक्षा; ३ वर्षांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

प्रज्वल रामटेकेपुणे : काम समान, जबाबदारी समान ; मात्र मानधनात मोठी तफावत अशी स्थिती ‘सारथी’तील बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. ‘बार्टी’, ‘महाज्योती’ आणि ‘टीआरटीआय’ यांसारख्या समांतर संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात आत्तापर्यंत ४५ ते ५३ टक्क्यांची भरघोस वाढ झाली आहे. मात्र, याच धर्तीवर काम करणाऱ्या ‘सारथी’चे कर्मचारी गेल्या तीन वर्षांपासून मानधनवाढीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारच्या लालफितीच्या कारभारात अडकला असून मानधनात होत असलेल्या या दुजाभावामुळे ‘सारथी’च्या कर्मचाऱ्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे..राज्यातील विविध सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी), ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (महाज्योती) आणि ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (टीआरटीआय) या संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याच धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१९ मध्ये ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची’ (सारथी) स्थापना करण्यात आली. या संस्थांचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, कंत्राटी सेवानिवृत्त अधिकारी आणि बाह्यस्त्रोताद्वारे (कंत्राटी) कर्मचारी उपलब्ध करून दिले गेले..सरकारच्या विविध निर्णयांनुसार (४ मे २०२१, १४ जून २०२२ आणि १५ ऑक्टोबर २०२४) ‘सारथी’च्या मुख्यालयासह कोल्हापूर, लातूर ही उपकेंद्रे आणि सहा विभागीय कार्यालयांसाठी बाह्यस्त्रोतामार्फत एकूण १६५ कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांचे मानधन सरकारतर्फे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, २०१९ पासून अद्याप एकदाही ‘सारथी’च्या बाह्यस्त्रोत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधीन असलेल्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर कार्यवाही करून मानधनामध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे..यासंदर्भात ‘सारथी’च्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘इतर संस्थांच्या तुलनेत असलेल्या या तफावतीमुळे ‘सारथी’ने ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी ४२ टक्के मानधनवाढीचा पहिला प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला. त्यावर निर्णय न झाल्याने १५ एप्रिल २०२५ आणि त्यानंतर १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुधारित प्रस्ताव पाठविला. याच मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी मार्च २०२६ मध्ये आंदोलनही केले. सध्या वित्त विभागाने हा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वंकष धोरण समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, या समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या प्रधान सचिवांकडे (सामाजिक न्याय विभाग) १० एप्रिल २०२६ रोजी हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. ‘सारथी’कडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असला, तरी अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यात लक्ष घालून आम्हाला दिलासा द्यावा.’’.‘महागाई वाढली, मानधन मात्र जुनेच’२०२१ मध्ये महागाई भत्त्याचा दर ३१ टक्के होता. तो २०२५ अखेर ५८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. असे असतानाही ‘सारथी’तील बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मानधन अद्याप जुन्याच दराने दिले जात आहे. दुसरीकडे, समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या इतर स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. ‘बार्टी’तील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात २८ मार्च २०२३ रोजी ४६ टक्के, ‘टीआरटीआय’तील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ५३ टक्के, तर ‘महाज्योती’तील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ४५ टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे समान काम आणि जबाबदारी असतानाही ‘सारथी’तील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात तफावत कायम असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.."'सारथी’च्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण आणि आर्थिक विकासाच्या योजनांचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याने त्याचा परिणाम योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. शासकीय पातळीवरील दिरंगाईमुळे मराठा समाजाला मिळणारे हक्काचे लाभ जाणूनबुजून लांबविले जात असल्याचा संशय निर्माण होतो. हा विलंब अनावश्यक असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.’’- सचिन आडेकर, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, पुणे शहर.‘‘इतर संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ४५ ते ५३ टक्क्यांपर्यंत मानधनवाढ दिली जाते, मग सारथीच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच हा दुजाभाव का? राज्य सरकारकडून केवळ प्रस्तावांची टोलवाटोलवी सुरू आहे. मानधनवाढीसाठी आम्ही मार्चमध्ये रस्त्यावर उतरून आंदोलनही केले, मात्र आश्वासनांशिवाय काहीही पदरी पडलेले नाही. प्रशासकीय पातळीवर हा निर्णय तातडीने न घेतल्यास आम्हाला पुन्हा तीव्र पावले उचलावी लागतील.’’- एक कंत्राटी कर्मचारी, सारथी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.