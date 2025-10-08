पुणे

Sassoon Hospital : ससून रुग्णालयाचा कमला नेहरूला इशारा; बालरुग्ण वारंवार पाठवू नका

Pune Health Crisis : पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाने, निमोनियाच्या लक्षणांमुळे बालरुग्णांची संख्या वाढल्याने आणि मनपा रुग्णालयांमध्ये साधनसामग्री व डॉक्टरांअभावी ताण येत असल्याने, वारंवार रुग्ण पाठवू नयेत, अशी महापालिका रुग्णालयांना थेट सूचना दिली आहे.
Sassoon Hospital

Sassoon Hospital

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ससून रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाने कमला नेहरू रुग्णालय व भारतरत्‍न अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयाला पत्र लिहून त्यांच्याकडे बालरुग्‍णांना वारंवार पाठवू नये, असे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
Hospital
Health Department
health
Sassoon Hospital renovation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com