Sassoon Hospital : ससून रुग्णालयाचा कमला नेहरूला इशारा; बालरुग्ण वारंवार पाठवू नका

पुणे : ससून रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाने कमला नेहरू रुग्णालय व भारतरत्न अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयाला पत्र लिहून त्यांच्याकडे बालरुग्णांना वारंवार पाठवू नये, असे आवाहन केले आहे. .कमला नेहरू रुग्णालयाला अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय जोडले आहे. त्यामुळे तिथे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या निकषांनुसार पूर्ण क्षमतेचा बालरोग विभाग आणि स्वतंत्र बाल अतिदक्षता विभाग उभारणे गरजेचे असल्याचीही सूचना केली आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या अनेक दवाखान्यांमध्ये बाल अतिदक्षता विभाग व त्याला लागणारी साधनसामग्री डॉक्टरांअभावी पडून असल्याने त्याचा ताण ससूनवर येत आहे. .गेल्या १५ दिवसांत बालरुग्णांची संख्या वाढली होती. त्यांना न्यूमोनियाची लक्षणे दिसून येत होती. त्यामुळे महापालिकेच्या मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालयात अनेक बालके भरती होण्यासाठी येत होती..कमला नेहरूमध्येही बालरोग विभाग व नवजात कक्ष आहे. परंतु, तेथे मोठ्या मुलांसाठी अतिदक्षता विभाग नाही. त्यामुळे कमला नेहरूमधून बाळांना ससूनमध्ये पाठवले. परंतु, ससूनवर ताण येत असल्याने बाल अतिदक्षता विभागप्रमुख डॉ. आरती किणीकर यांनी महापालिकेला याबाबत पत्र लिहिले असून त्यांच्याकडे सुविधा तयार करण्याचे आवाहन केले आहे..याबाबत महापालिकेच्या उपआरोग्यप्रमुख डॉ. कल्पना बळीवंत म्हणाल्या, ''महापालिकेच्या दवाखान्यांत यंत्रसामग्रीचा तुटवडा नाही. परंतु, डॉक्टरांच्या मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. बाल अतिदक्षता विभाग २४ तास कार्यरत ठेवण्यासाठी किमान नऊ बालरोगतज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये करारावर डॉक्टर नेमण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही.