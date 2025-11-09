पुणे

Pune Sassoon Hospital: ससून रुग्णालयात पाच हजारांत ‘पेट स्कॅन’; वैद्यकीय यंत्रणा पूर्ववत, कर्करोग निदानासाठी सर्वसामान्यांना दिलासा

Sassoon Hospital Resumes PET Scan Services: कर्करोगाचा शरीरात किती व कोठे प्रसार झाला आहे याची तपासणी करण्‍यासाठी असलेली ससून रुग्णालयातील ‘पॉझिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी’ (पेट स्कॅन) तपासणी आता पुन्हा पूर्ववत सुरू झाली आहे.
Pune Sassoon Hospital

Pune Sassoon Hospital

सकाळ वृत्तसेवा
