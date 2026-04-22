पुणे - ससून रुग्णालयातील परिचारिकांच्या संपाचा फटका नवीन रुग्णांना दाखल करण्यावर होत आहे. बुधवारी संपाचा दुसरा दिवस होता. नेहमीच्या तुलनेत नव्या रुग्णांच्या दाखल होण्यात ४० ते ४५ टक्क्यांनी घट झाली असून, नियोजित शस्त्रक्रियांवरही मोठा परिणाम दिसून आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या या संपाला रुग्णालयातील निम्म्याहून अधिक परिचारिकांनी प्रतिसाद दिला आहे..रुग्णालयाच्या आकडेवारीनुसार, दररोज बाह्यरुग्ण विभागात सरासरी १५५५ रुग्ण उपचारासाठी येतात, तर त्यापैकी दाखल होणारे १०० ते २०० हून अधिक रुग्ण असतात. बाह्यरुग्ण विभागावर मोठा परिणाम दिसत नसला तरी दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या बुधवारी ८७ होती, तसेच शस्त्रक्रिया व प्रसूतींच्या संख्येत घट झाली आहे. प्रसूतींची संख्या देखील दररोजच्या २५ वरून बुधवारी १२ वर आली आहे. रुग्णालयात दररोज सरासरी ४६ मोठ्या आणि १६६ लहान शस्त्रक्रिया केल्या जातात. बुधवारी ही संख्या अनुक्रमे २६ व २८ होती..ससूनमध्ये ९०० परिचारिकांपैकी ६०० हून अधिक परिचारिका संपावर असल्याने मोठ्या व लहान शस्त्रक्रियांवर परिणाम झाला आहे. सध्याच्या रुग्णांची सेवा करण्यासाठी रुग्णालयाने खासगी व सरकारी महाविद्यालयांमधील सुमारे ३०० परिचारिका विद्यार्थ्यांची मदत घेतली आहे, तर यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय आणि औंध जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने मात्र संपाचा रुग्णसेवेवर फारसा परिणाम झाला नसल्याचे सांगितले..हा संप अनिश्चित काळासाठी असल्याने तो कधी संपेल याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, आरोग्य सेवा उपसंचालक, पुणे जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, रुबी हॉल क्लिनिक आणि सिम्बायोसिस नर्सिंग कॉलेज यांना त्यांच्या परिचारिका पाठवण्याबाबत पत्र पाठवले आहे, तसेच आमच्या परिचारिकांना कामावर रुजू होण्याबाबत नोटिसा दिल्या असून, अन्यथा कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.- डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, ससून रुग्णालय.