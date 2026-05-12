एसटीच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

सासवड, ता. १२ : सासवड-जेजुरी रस्त्यावरील बायपास चौकात एसटी बसच्या धडकेत दुचाकीवरील एकाचा मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी एसटी चालकावर सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंगळवारी (ता. १२) दुपारी एकच्या सुमारास विशाल ओव्हाळ हे त्यांचे मित्र मुकेश दत्तू पवार आणि आकाश बंडू कारके यांच्यासोबत दुचाकीवरून (क्र. एम एच १४ एम जे २२२५) जेजुरीच्या दिशेने जात होते. या वेळी समोरून येणाऱ्या एसटी बसने (क्र. एम एच ०६ एस ८३३४) त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली.
एसटी बसचालक संदीप शंकर चव्हाण (रा. पिंपळे, ता. पुरंदर) याने बस भरधाव वेगात आणि निष्काळजीपणे चालवून दुचाकीला धडक दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या धडकेत ओव्हाळ यांचा गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू झाला, तर त्यांचे मित्र मुकेश पवार आणि आकाश कारके हे गंभीर जखमी झाले आहेत.
मृताची पत्नी प्रिया ओव्हाळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, सासवड पोलिसांनी बस चालकावर गुन्हा दाखल केला. पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
