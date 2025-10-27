पुणे

Saswad Heavy Rain: सासवड जेजुरी पालखी मार्ग जलमय; खळद, शिवरी येथे अर्धा तास मुसळधार पाऊस

Jejuri Palakhi Road: सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गावर पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाने अडथळा आणला. खळद आणि शिवरी परिसरात अर्धा तास कोसळलेल्या पावसामुळे रस्त्यावर तीन फूटापर्यंत पाणी साचले. प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
खळद : खळद, शिवरी (ता.पुरंदर) येथे रविवारी (ता. २६) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पाऊस पडला. यावेळी या पावसामध्ये रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यातून मार्ग काढताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. कोंडी वाढल्यामुळे प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

