Saswad Heavy Rain: सासवड जेजुरी पालखी मार्ग जलमय; खळद, शिवरी येथे अर्धा तास मुसळधार पाऊस

खळद : खळद, शिवरी (ता.पुरंदर) येथे रविवारी (ता. २६) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पाऊस पडला. यावेळी या पावसामध्ये रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यातून मार्ग काढताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. कोंडी वाढल्यामुळे प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गाच्या परिसरात पडलेल्या अर्ध्या तासाच्या पावसाने पाणीच पाणी साचले होते. या रस्त्याला तळ्याचे स्वरूप आले होते. अनेक ठिकाणी दोन ते तीन फूट पाणी साचल्याने लहान वाहनांना मार्ग काढणेही कठीण झाले होते..दरम्यान, यापूर्वीही जून महिन्यामध्ये अवघे काही मिनिटेच पाऊस झाला होता. यावेळीही रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने या कामाबाबत प्रवासी, स्थानिक नागरिक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत येथे बंदिस्त गटाराची मागणी मागणी केली होती..'सकाळ'ने याबाबतचे वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण रस्ता जलमय होत आहे. दरम्यान, पालखी महामार्गाच्या रस्त्याच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू असून, रस्त्यावर टोल सुरू करण्याची लगीनघाई सुरू आहे. .Pune Rain: जिल्ह्यात पावसाने शेतकऱ्यांची धांदल; भोर, मुळशी, जुन्नर तालुक्यांतील भात पिकावर संकट.मात्र, आधी तातडीने गटारे आणि पाणी निचरा होण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी येथील स्थानिक नागरिक दशरथ पोरे, ऋषिकेश रासकर, रामदास रासकर करीत आहेत..