Jejuri Palkhi Accident : तापाच्या गोळ्या घेतल्या, चक्कर आली अन्... जेजुरीतील वारकऱ्यांच्या अपघाताचे धक्कादायक कारण समोर

Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi Warkari Accident: आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर सासवड–जेजुरी मार्गावर सोमवारी सकाळी अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला या दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला असून चार जण जखमी आहेत. यामुळे वारकऱ्यांवर शोककळा पसरली आहे.जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जखमी वारकऱ्यांची रग्णालयात जाऊन विचारपूस केली. दरम्यान या भीषण अपघाताचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जेजुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात भेट देऊन जखमी वारकऱ्यांची विचारपूस केली. त्यांनी डॉक्टरांकडून उपचारांची माहिती घेत जखमींवर सर्वोत्तम उपचार करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले..Jejuri Wari Accident : जेजुरी अपघातातील जखमी वारकऱ्यांची सुनेत्रा पवार यांच्याकडून विचारपूस, अधिकाऱ्यांना दिले महत्त्वाचे निर्देश.मिळालेल्या माहितीनुसार संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे आज सासवडवरुन जेजुरीकडे प्रस्थान झाले. यावेळी सर्व दिंड्या मार्गस्थ झाल्या होता. दरम्यान नांदेड येथील ताठे महाराज भोशीकर या दिंडीचा ट्रक शिधा घेऊन जात होता. हा ट्रक बालाजी एकनाथ डक (वय 63) चालवत होते. त्यांचे ट्रकवरील नियंत्रण अचानक सुटले अनके दिंडीतील अनेक वारकऱ्यांना धडक दिली. .माहितीनुसार ट्रक ड्रायव्हरने तापाच्या गोळ्या घेतल्याने त्याला चक्कर आली अन् नियंत्रण सुटले. ट्रक थेट वारकऱ्यांच्या अंगावर गेला अशी माहिती पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. ६ ते ७ वारकरी गंभीर जखमी झाले तर तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे..अपघातातील मृतांची नावे1) नंदा पवार वय 60 वर्षे,राहणार कवलापूर तालुका मिरज जिल्हा सांगली2) माधवी राजाराम सलगरे वय 55 वर्षे राहणार मालगाव तालुका मिरज जिल्हा सांगली3) राजश्री शंकर भोसले वय 55 वर्ष राहणार कसबे डिग्रज तालुका मिरज जिल्हा सांगलीतीन महिला गंभीर जखमी असून यातील दोघींना पुण्यातील ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.