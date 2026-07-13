पुणे

Jejuri Palkhi Accident : तापाच्या गोळ्या घेतल्या, चक्कर आली अन्... जेजुरीतील वारकऱ्यांच्या अपघाताचे धक्कादायक कारण समोर

Palakhi Tragedy : ट्रकने वारकऱ्यांना धडक दिल्याने तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. जखमींपैकी काहींना पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी रुग्णालयात भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली.
Jejuri Palkhi Accident

Truck Loses Control, Hits Warkaris Walking in Dindi

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi Warkari Accident: आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर सासवड–जेजुरी मार्गावर सोमवारी सकाळी अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला या दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला असून चार जण जखमी आहेत. यामुळे वारकऱ्यांवर शोककळा पसरली आहे.जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जखमी वारकऱ्यांची रग्णालयात जाऊन विचारपूस केली. दरम्यान या भीषण अपघाताचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे.

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