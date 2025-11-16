पुणे

Pune Potholes : रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण; माळशिरस येथील ग्रामस्थ संतप्त; प्रशासनाचा निषेध!

Civic Protest : माळशिरस येथील सासवड-यवत मार्गावरील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्यामुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाकडून रस्त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले असून त्यांनी प्रशासनाला संदेश देण्यासाठी खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण केले.
सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस : सासवड ते यवत मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावर वारंवार अपघात होत आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे माळशिरस (ता. पुरंदर) येथील नागरिकांनी शुक्रवारी संतप्त होत प्रशासनाचा निषेध करत खड्ड्यामध्ये वृक्षारोपण केले. माळशिरस गावातून यवतवरून भुलेश्वर घाटमार्गे सासवड ते यवत हा रस्ता जातो. या रस्त्याने माळशिरससह पूर्व भागातील पोंढे, टेकवडी, आंबळे, राजेवाडी वाघापूर, सिंगापूर, वनपुरी, उदाची वाडी, गुरोळी या पूर्व भागातील नागरिकांची सासवड या तालुक्याच्या गावाला जाण्यासाठी नियमित ये -जा चालू असते.

Protest
Ministry of Road Transport and Highways
public unrest
road safety incidents
Pune pothole complaints

