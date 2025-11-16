Pune Potholes : रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण; माळशिरस येथील ग्रामस्थ संतप्त; प्रशासनाचा निषेध!

माळशिरस : सासवड ते यवत मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावर वारंवार अपघात होत आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे माळशिरस (ता. पुरंदर) येथील नागरिकांनी शुक्रवारी संतप्त होत प्रशासनाचा निषेध करत खड्ड्यामध्ये वृक्षारोपण केले. माळशिरस गावातून यवतवरून भुलेश्वर घाटमार्गे सासवड ते यवत हा रस्ता जातो. या रस्त्याने माळशिरससह पूर्व भागातील पोंढे, टेकवडी, आंबळे, राजेवाडी वाघापूर, सिंगापूर, वनपुरी, उदाची वाडी, गुरोळी या पूर्व भागातील नागरिकांची सासवड या तालुक्याच्या गावाला जाण्यासाठी नियमित ये -जा चालू असते. .त्याचप्रमाणे सध्या सासवड- सुपे या रस्त्याचे देखील काम चालू असल्याने या मार्गावरील पूर्व भागातील नायगाव, राजुरी, रिसे- पिसे या परिसरातील नागरिकही याच रस्त्याचा सध्या सासवड शहराकडे जाण्यासाठी वापर करतात. या रस्त्यावर मागील काही दिवसात मोठे खड्डे पडले असून, प्रशासनास पत्र व्यवहार करूनही त्याची कोणतीही दखल घेत नाही. .सासवड- माळशिरस रस्त्यावर जीवघेणे खड्डे.या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माळशिरस ग्रामस्थांच्या वतीने खड्ड्यात वृक्षारोपण करून याचा निषेध करण्यात आला. या प्रसंगी सदाशिव डोंबाळे, माऊली यादव, गणेश यादव, सुखदेव मराठे, विजय कामठे, संतोष यादव, प्रकाश यादव, दादा यादव, सोमनाथ कामठे व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.