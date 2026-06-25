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शाळा

शाळा
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‘स्वच्छ, हरित विद्यालय’मध्ये जिल्ह्याचा दबदबा
महाराष्ट्रातून निवडल्या गेलेल्या एकूण आठ शाळांपैकी साताऱ्यातील तीन शाळा

सातारा, ता. २५ : केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून आयोजित ‘स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग २०२५-२६’ या राष्ट्रीय स्पर्धेत सातारा जिल्ह्याने आपल्या यशाचा झेंडा रोवला आहे. या स्पर्धेत पाटण तालुक्यातील तीन शाळांनी देशपातळीवर घवघवीत यश मिळविले. महाराष्ट्रातून निवडल्या गेलेल्या एकूण आठ शाळांपैकी तीन शाळा सातारा जिल्ह्यातील आहेत.

राष्ट्रीय पातळीवर चमकलेल्या पाटण तालुक्यातील श्री शिवाजीराव देसाई विद्यालय सोनवडे, न्यू इंग्लिश स्कूल गोकुळ धावडे, व्हॅली इंग्लिश मीडियम स्कूल पाटण या शाळांनी घवघवीत यश संपादन केले. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, स्वच्छता, पिण्याचे शुद्ध पाणी, शाश्वत विकास ध्येये आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली या निकषांच्या आधारे शाळांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यांनी सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये पर्यावरण, स्वच्छता आणि आरोग्य या विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून गुणवत्ता, स्वच्छता आणि पर्यावरण जतनाची त्रिसूत्रीवर भर दिला होता. शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य जितेंद्र साळुंखे, डॉ. सतीश फरांदे आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी संभाजी कानवटे यांनी शाळांमधील सुधारणात्मक बाबींवर लक्ष दिले.
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