पुणे

धरण, पाऊस अपडेट सातारा

धरण, पाऊस अपडेट सातारा
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धरण साठा, पाऊस आकडेवारी अपडेट
सातारा धरणातील पाणीसाठा १० ऑगस्ट २०२६

धरण क्षमता, आजचा साठा (टक्केवारीत)
कोयना : १०५.२५, ८८.१०
धोम : १३.५०, ९२.१५
धोम-बलकवडी : ४.०८, ९६.८१
कण्हेर : १०.१०, ९३.८६
उरमोडी : ९.९६, ९३.८८
तारळी: ५.८५, ९५.०४
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आजचा पाऊस आणि एकूण पाऊस......मिलिमीटर

०.७, ५९५.६
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