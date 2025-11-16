पुणे

Ghazal Katta : गझल कट्ट्याचे 'घरवापसी'! साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या साहित्य संमेलनात पुन्हा गझल कट्टा; ६०० हून अधिक गझलकारांचा प्रतिसाद!

Ghazal Katta Returns to All India Marathi Sahitya Sammelan : साताऱ्यात २ ते ४ जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात 'गझल कट्ट्या'चे पुनरागमन झाले असून, संयोजकांना सहाशेहून अधिक गझलकारांकडून प्रतिसाद मिळाला असून, तीन दिवaसांत १६ मुशायरे रंगणार आहेत.
Ghazal Katta Returns to All India Marathi Sahitya Sammelan

Ghazal Katta Returns to All India Marathi Sahitya Sammelan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मांडवात गझलेचे पुनरागमन झाले असून, साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या साहित्य संमेलनात गझल कट्टा पुन्हा रंगणार आहे. संमेलनातील गझल कट्ट्यासाठी स्वरचित गझल पाठविण्याच्या आवाहनाला गझलकारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून, संयोजकांना सहाशेहून अधिक गझलकारांकडून गझला प्राप्त झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
pune
marathi
Sahitya Sammelan
Marathi Language

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com