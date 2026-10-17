साताऱ्यात बुधवारपासून
शारदीय व्याख्यानमाला
सातारा, ता. १७ ः श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज थोरले नगरवाचनालयाच्या वतीने येत्या बुधवारपासून (कै.) ल. ना. तथा दादा वाडीकर स्मृतिप्रीत्यर्थ शारदीय व्याख्यानमालेचे आयोजन केले आहे.
बुधवारी (ता. २१) लोकलयीतील कविता लोकसंस्कृतीचा आविष्कार या विषयावर सुपे (बारामती) येथील कवी हनुमंत चांदगुडे यांच्या व्याख्यानाने व्याख्यानमालेस प्रारंभ होणार आहे. गुरुवारी (ता. २२) हटके सोचो या विषयावर येथील दीपक कुलकर्णी यांचे, तर शुक्रवारी (ता. २३) आकाशवाणीचे दिवस या विषयावर सातारा आकाशवाणीचे निवृत्त सहायक संचालक सचिन प्रभुणे यांची मुलाखत संवादक ज्येष्ठ रंगकर्मी तुषार भद्रे घेणार आहेत. शनिवारी (ता. २४) आहुर्तीनी सिद्ध केला. मंत्र वंदे मातरम्! या विषयावर कऱ्हाड येथील राजेंद्र अलोणे यांचे व्याख्यान होणार आहे. रविवारी (ता. २५) स्वरयात्रा मराठी हिंदी गीतांचा आविष्कार हा कार्यक्रम पुणे येथील श्रेयस तेजस रानडे आणि सहकारी सादर करणार आहेत. ही व्याख्याने दररोज सायंकाळी सहा वाजता वाचनालयाच्या पाठक हॉल येथे होणार आहेत. या व्याख्यानांचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष अमित कुलकर्णी, उपाध्यक्ष सीए अतुल दोशी, विश्वस्त अनंतराव जोशी यांनी केले आहे.
...................चिंचकर.....................
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