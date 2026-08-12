पुणे

सतीश मुळे यांचे निधन

सतीश मुळे यांचे निधन
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जाहिरात विभागाची बातमी
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सतीश मुळे यांचे निधन
केडगाव, ता. १२ ः शहरातील केडगाव उपनगरातील देवी मंदिर भागातील रहिवासी सतीश श्रीनिवास मुळे (वय ७०) यांचे अल्पशा आजाराने नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, सून, नात, मुलगी, जावई असा परिवार आहे. ग. ज. चिदांबर विद्यालयात ते ३८ वर्षे वरिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत होते.

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