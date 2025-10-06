पुणे

Pune News : सात्यकी सावरकर यांचा न्यायालयात अर्ज; राहुल गांधी यांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश द्यावेत

राहुल गांधी यांना न्यायालयात वैयक्तिक हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश द्यावा, असा अर्ज सात्यकी सावरकर यांनी विशेष न्यायालयात केला.
rahul gandhi
rahul gandhisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - आरोपीने त्याच्या वकिलांसोबत नियमित संपर्कात राहून आवश्यक सूचना घेतल्या पाहिजेत, या न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी केल्या प्रकरणात राहुल गांधी यांना न्यायालयात वैयक्तिक हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश द्यावा, असा अर्ज सात्यकी सावरकर यांनी विशेष न्यायालयात केला आहे.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
pune
Court
defamation case
vinayak savarkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com