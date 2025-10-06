Pune News : सात्यकी सावरकर यांचा न्यायालयात अर्ज; राहुल गांधी यांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश द्यावेत

पुणे - आरोपीने त्याच्या वकिलांसोबत नियमित संपर्कात राहून आवश्यक सूचना घेतल्या पाहिजेत, या न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी केल्या प्रकरणात राहुल गांधी यांना न्यायालयात वैयक्तिक हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश द्यावा, असा अर्ज सात्यकी सावरकर यांनी विशेष न्यायालयात केला आहे..या प्रकरणी सात्यकी सावरकर यांनी अॅड. संग्राम कोल्हटकर यांच्यामार्फत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०५ नुसार विशेष न्यायालयाकडे अर्ज केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची मानहानी केल्याप्रकरणी खटल्याच्या सुनावणीस वैयक्तिक हजर राहण्याचे आदेश देण्याची विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे..राहुल गांधी वारंवार निरर्थक व अनावश्यक अर्ज करून खटला विनाकारण लांबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायदानाच्या मार्गात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणारे हे कृत्य संसद सदस्य आणि विरोधी पक्षनेते पदाला शोभणारे नाही. त्यामुळे घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेचे अवमूल्यन होत आहे..राहुल गांधी अर्थहीन व अप्रस्तुत अर्ज दाखल करून खटल्याच्या सुनावणीत अडथळा आणत आहेत. त्यांनी याआधी एक अर्ज दाखल करून तो घाईगडबडीत मागे घेतला. मात्र, तशाच आशयाचे अनेक अर्ज राहुल गांधी यांनी यापूर्वी न्यायालयात सादर केले आहेत.याबाबत आरोपीने वैयक्तिक उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे, असे सात्यकी सावरकर यांच्या अर्जात नमूद आहे. न्यायालयाने या अर्जावर राहुल गांधी यांचे वकील अॅड. मिलिंद पवार यांचे म्हणणे मागविले आहे. त्यावर १७ ऑक्टोबरला दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.