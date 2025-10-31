Inspiring Story : पुणेकर सौमिल कोवाडकरची राष्ट्रीय पॅरा-स्वीमिंगमध्ये १४ सुवर्ण पदके जिंकण्याची 'प्रेरणा'गाथा

मयूर कॉलनी : बावधनमधील सौमिल कोवाडकरचा जन्म आनंदाऐवजी चिंतेत झाला; ऑक्सिजनची कमतरता, संथ विकास आणि ‘बॉर्डरलाइन ऑटिझम’चे निदान या सर्वांनंतरही कुटुंबाने हार मानली नाही. आज सौमिलने चिकाटी, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर राष्ट्रीय पॅरा-स्वीमिंग स्पर्धेत १४ सुवर्ण व एक रौप्य पदक जिंकत प्रेरणादायी यश मिळवलं आहे..सौमिलच्या जन्म झाला तेव्हा त्यांच्या घरात आनंदाचं रूपांतर चिंतेत झालं. रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्याने त्याला अतिदक्षता विभागात ठेवावे लागले. रुग्णालयातून घरी सोडताना बालरोग तज्ज्ञांनी सांगितले की, ‘त्याचा शारीरिक विकास संथ असेल.’ त्यानंतर बाळ म्हणून तो फारसा रडला नाही. चार वर्षांचा होईपर्यंत त्याच्या वेगळ्या वागण्याने घरच्यांना चिंता वाटू लागली. तो पाणी, गॅस लायटरच्या आवाजाला घाबरायचा, एकटाच खेळायचा. त्याच्या शिक्षिकेने सांगितले की, ‘तो इतर मुलांत मिसळत नाही, काहीतरी वेगळं वाटतंय,’ आम्हाला शंका होती. शेवटी, डॉक्टरांनी त्याला ‘बॉर्डरलाइन ऑटिझम’ असल्याचे निदान केले. हा धक्का त्याच्या कुटुंबाला बसला; परंतु त्याच्या कुटुंबाने ‘आमच्याच बाबतीत का?’ असा प्रश्न न विचारता त्वरित पावले उचलली..सौमिलचे वडील रवींद्र कोवाडकर यांनी नोकरीशी तडजोड करण्याचे ठरवले आणि सौमिलवर लक्ष केंद्रित केले. सौमिलच्या आई आणि आजीने थेरपी आणि विशेष शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. सुरुवातीचे शालेय वर्ष कठीण होते. सौमिल वर्गात फिरायचा, विचित्र अक्षरे लिहायचा, त्याच्या वेगळ्या खेळण्याच्या पद्धतीमुळे इतर मुलं त्याच्याशी मैत्री करत नव्हते. पुढे शाळेनेसुद्धा त्याला प्रवेश नाकारला. बरेच पर्याय शोधल्यानंतर अखेरीस एका आंतरराष्ट्रीय शाळेत प्रवेश मिळाला. जिथे एका वर्गात फक्त नऊ विद्यार्थी होते. शाळेत जाऊन त्यानं अभ्यासापेक्षा, समाजात वावरायचं कसं, मित्रांबरोबर वेळ घालवायचा यावर भर दिला. खासगी प्रशिक्षक आणि शाळा यामुळे सौमिलची प्रगती झाली..Beed Crime : बीडमध्ये चाललंय काय? दारू सुटावी म्हणून व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले अन् सकाळी झाला मृत्यू; अंगावर मारहाणीचे वळ.सहा वर्षांचा असताना त्याला पोहण्याच्या शिबिरात टाकले. २०१३ मध्ये स्पर्धात्मक प्रशिक्षणाला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याने विरोध केला, पण संयमी प्रशिक्षकाने परिस्थिती उत्तम हाताळली. जेवणाच्या व इतर प्रलोभनाने त्याला प्रोत्साहन मिळाले. स्पर्धेत त्याच्या आयुष्यातलं पहिलं सुवर्ण पदक जिंकले आणि तिथून त्याचा प्रवास सुरू झाला. २३ वर्षांचा सौमिल राष्ट्रीय पॅरा-स्वीमिंग चॅम्पियन आहे. त्याला १४ गोल्ड, एक सिल्वर पदक मागील पाच वर्षांत मिळाले आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून पदवी घेतली. सध्या तो आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांची तयारी करतोय आणि क्रीडा क्षेत्रातील प्रमाणपत्रांद्वारे करिअरच्या संधी शोधतोय..योग्य शाळा, उपचारतज्ज्ञ किंवा प्रशिक्षक शोधणे हे जणू भूलभुलैयात हरवल्यासारखे होते. समाजात विशेष गरजांबद्दल जागरूकता कमी आहे आणि सरकारी कागदपत्रांपासून ते योग्य शिक्षकांपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष आहे; पण सौमिलच्या प्रत्येक छोट्या यशाला जसे शूजचे लेस बांधणे किंवा शर्टाचे बटण लावणे आम्ही साजरे केले. सौमिलने आम्हाला प्रत्येक क्षणाची किंमत शिकवली. पालकांना मी सांगेन : तुमच्या मुलाच्या वेगळेपणाला स्वीकारा, प्रत्येक पावलाचा आनंद घ्या आणि योग्य मार्ग शोधत राहा. सौमिलची पदके फक्त यशाची नाहीत, तर आशा, चिकाटी आणि प्रेमाची चिन्हे आहेत.- रवींद्र कोवाडकर, सौमिलचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.