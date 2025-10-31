पुणे

Inspiring Story : पुणेकर सौमिल कोवाडकरची राष्ट्रीय पॅरा-स्वीमिंगमध्ये १४ सुवर्ण पदके जिंकण्याची 'प्रेरणा'गाथा

The Inspiring Journey of Saumil Kowadkar : 'बॉर्डरलाइन ऑटिझम'चे निदान झालेले बावधन येथील सौमिल कोवाडकर याने कुटुंबाच्या पाठिंब्यावर चिकाटीने मेहनत घेऊन राष्ट्रीय पॅरा-स्वीमिंग स्पर्धेत १४ सुवर्ण आणि १ रौप्य पदक जिंकून प्रेरणादायी यश मिळवले.
मयूर कॉलनी : बावधनमधील सौमिल कोवाडकरचा जन्म आनंदाऐवजी चिंतेत झाला; ऑक्सिजनची कमतरता, संथ विकास आणि ‘बॉर्डरलाइन ऑटिझम’चे निदान या सर्वांनंतरही कुटुंबाने हार मानली नाही. आज सौमिलने चिकाटी, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर राष्ट्रीय पॅरा-स्वीमिंग स्पर्धेत १४ सुवर्ण व एक रौप्य पदक जिंकत प्रेरणादायी यश मिळवलं आहे.

