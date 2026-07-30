पुणे

Pune University Fake Degree: पुणे विद्यापीठातील बनावट बी.कॉम. पदवी प्रकरणात कर्मचारी रमेश मुखेकर ४ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत

पुणे विद्यापीठातील वित्त व लेखा विभागातील कर्मचाऱ्याकडून बनावट बी.कॉम. पदवी प्रमाणपत्र तयार; ७० हजारांची उकळी, सत्यशोधन समितीच्या अहवालानंतर निलंबन व गुन्हा दाखल
Fake Degree

Fake Degree

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बी.कॉम. पदवीचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून एका विद्यार्थ्याच्या पालकाकडून ७० हजार रुपये उकळल्याप्रकरणी विद्यापीठातील वित्त व लेखा विभागातील कर्मचारी रमेश दामोदर मुखेकर (वय ४८, रा. जुनी सांगवी) याच्याविरुद्ध चतुःशृंगी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी मुखेकर याला न्यायालयाने चार ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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