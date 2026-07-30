Pune University Fake Degree: पुणे विद्यापीठातील बनावट बी.कॉम. पदवी प्रकरणात कर्मचारी रमेश मुखेकर ४ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बी.कॉम. पदवीचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून एका विद्यार्थ्याच्या पालकाकडून ७० हजार रुपये उकळल्याप्रकरणी विद्यापीठातील वित्त व लेखा विभागातील कर्मचारी रमेश दामोदर मुखेकर (वय ४८, रा. जुनी सांगवी) याच्याविरुद्ध चतुःशृंगी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी मुखेकर याला न्यायालयाने चार ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..या प्रकरणी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे (वय ५२, रा. सिंहगड रस्ता) यांनी चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार विद्यापीठ परिसरात मार्च ते एक जुलै २०२६ या कालावधीत घडला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त व लेखा विभागात कार्यरत रमेश मुखेकर याने विद्यार्थ्याच्या पालकास बी.कॉम. अभ्यासक्रमाचे गुणपत्रक आणि पदवी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. त्यासाठी त्याने विद्यार्थ्याच्या पालकाकडून ऑनलाईनद्वारे ७० हजार रुपये उकळले. त्यानंतर संगणकावर तयार केलेली हुबेहूब मूळ कागदपत्रांसारखी बनावट प्रमाणपत्रे आरोपीने व्हॉट्सॲपवर पाठवून फसवणूक केली..सत्यशोधन समितीच्या अहवालानंतर कारवाईसंबंधित विद्यार्थ्याचे पालक महेश कदम यांनी तक्रार केल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. समितीने केलेल्या चौकशीत आरोपी मुखेकर हा परीक्षा विभागात कार्यरत नसतानाही त्याने ही बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे समोर आले. तसेच, व्हॉट्सॲपवर पाठवलेली कागदपत्रे परीक्षा विभागाच्या अभिलेखांशी जुळत नसल्याचे निष्पन्न झाले. गैरकृत्य उघडकीस आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने मुखेकर याला निलंबित केले आहे. या प्रकरणाचा तपास चतुःशृंगी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम भजनावळे करत आहेत..आणखी किती विद्यार्थ्यांची फसवणूक?चतु:शृंगी पोलिसांनी मुखेकर याला गुरुवारी (ता. ३०) न्यायालयात हजर केले असता त्याला न्यायालयाने चार ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आरोपीने बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी कोणत्या साधनांचा आणि ठिकाणांचा वापर केला, याचा तपास पोलिसांना करायचा आहे. तसेच त्याने अशाच प्रकारे आणखी किती विद्यार्थ्यांची बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केली आहे, याचाही तपास सुरू आहे. बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून विद्यापीठाशी संबंधित आणखी काही विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाली आहे का, याचा तपास करायचा असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील शीला घोडेस्वार यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.