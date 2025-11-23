पुणे

Pune University : एनईपीनुसार सहअभ्यासक्रम सुरू, पण धोरणाचा पत्ता नाही! एसपीपीयूच्या गोंधळामुळे महाविद्यालयांमध्ये गुणात्मक दर्जाचा प्रश्न

SPPU Co-curricular Course Policy Delay : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) सुरू असलेल्या सहअभ्यासक्रमांचा (Co-curricular Courses) ठोस आराखडा आणि धोरण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (SPPU) अद्याप तयार न केल्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये गुणात्मक दर्जाचा प्रश्न आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
- मीनाक्षी गुरव
पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांमध्ये नियमित मूळ अभ्यासक्रमासमवेत सहअभ्यासक्रम (को-करिक्युलर्स कोर्स) सुरू केले आहेत. आतापर्यंत हे अभ्यासक्रम कशा पद्धतीने राबवावेत, नेमके काय-काय शिकवावे, याबाबत ठोस आराखडा नसल्याने महाविद्यालये त्यांच्या स्तरावर अभ्यासक्रम निश्‍चित करून सहअभ्यासक्रम राबवीत आहेत. परिणामी, सहअभ्यासक्रमांच्या गुणात्मक दर्जाचा प्रश्‍न समोर येत असून संलग्न महाविद्यालयांचे लक्ष आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ‘सहअभ्यासक्रम धोरणा’कडे लागले असून महाविद्यालयांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.

