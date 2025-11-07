Pune University : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा निर्णय: अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मिळणार आणखी एक वर्ष

पुणे : तुम्ही बी.ए, बी. कॉम, बी.ई, बी.एस्सी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी असाल आणि तुमचा पदवी अभ्यासक्रम त्या-त्या संबंधित कालावधीत पूर्ण झाला नसल्यास तुम्हाला संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्ष (एन+२)दिली जातात. परंतु या अधिकच्या दोन वर्षातही तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नसेल, तर तुम्हाला संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक वर्ष मिळणार आहे..होय, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाकडून विद्यार्थ्यांची सत्र पुर्तता (एन प्लस दोन) संपुष्टात आली आहे किंवा कायम नोंदणी क्रमांक (पीआरएन) कालावधी संपला आहे, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सध्या सुरू असलेल्या ‘नॉन-एनईपी पॅटर्न’ अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षेस प्रविष्ट होण्यासाठी अधिकचे एक वर्ष (एन +२+१) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तब्बल ९६ हजार विद्यार्थ्यांना अखेर दिलासा मिळाला असून अशा विद्यार्थ्यांना त्याचे अर्धवट राहिलेले शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे..तर, काही अभ्यासक्रमांमध्ये ‘एन+२’ आणि ‘एन+२+१’ व्यक्तीरिक्त अधिकचा सत्र पूर्तता कालावधी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही सध्या सुरू असलेल्या नॉन- एनईपी पॅटर्नमध्ये अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षास प्रवेश देऊन, असे नॉन -एनईपी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने सर्व विद्याशाखा, सर्व अभ्यासक्रमांतील उपरोकल्लेखित कालावधी संपुष्टात आलेल्या अशा विद्यार्थ्यांची माहिती विद्यापीठाच्या डेटाबेसमधून वर्गीकृत करण्यात येत आहे. या संदर्भातील कार्यप्रणाली निश्चित करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी दिली..Nanded Crime: पिंपळगाव ढगे येथे वृद्ध महिलेचा खून; सोन्याचे दागिने लंपास.या अंतर्गत समाविष्ट सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज स्वतंत्रपणे भरून घेण्यात येणार आहेत. याबाबतही विद्यार्थ्यांची साशंक अथवा भयभीत होऊ नये. या अंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील सत्र पुर्तता, शेवटचे वर्ष त्यांच्या मूळ महाविद्यालयातून पूर्ण करण्याची आवश्यकता आणि विविध अभ्यासक्रमात वेळोवेळी समाविष्ट झालेला मूळ कालावधी या सर्वांची छाननीही होणार आहे. याबाबत प्रणाली तयार करण्याचे काम विद्यापीठामार्फत सुरू आहे..अशा विद्यार्थ्यांसाठी होणार स्वतंत्र परीक्षासत्र पूर्ततेचा नियत कालावधी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाबाबतची खात्री करूनच अशा सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा ही स्वतंत्रपणे वेळापत्रक जाहीर करून आयोजित करण्यात येईल. याबाबत कार्यप्रणाली स्पष्ट करणारे परिपत्रकही लवकरच काढण्यात येईल. अशा प्रकारे पुन्हा परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या मूळ महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आणि परीक्षा अधिकारी यांच्याच संपर्कात राहावे. याशिवाय विद्यापीठाच्या अधिकृत परिपत्रकाशिवाय इतर अफवा आणि माहिती यांना बळी पडू नये. सत्र पूर्तता किंवा पीआरएन संदर्भातील सर्व माहिती ही केवळ विद्यापीठाकडे असलेल्या स्वत:च्या डेटासेबमधूनच घेतली जाणार आहे. यासाठी विद्यापीठाने कोणत्याही व्यक्तीला अधिकृत केलेले नाही,’’- डॉ. प्रभाकर देसाई, प्रभारी संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.एन +२ एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याचा अभ्यासक्रम नेमून दिलेल्या कालावधीत पूर्ण न झाल्यास, संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्याला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) आदेशाप्रमाणे अधिकची दोन वर्ष दिली जातात. या दोन वर्षात त्याने हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे अपेक्षित असते, त्याला ‘एन+२’ असे म्हटले जाते.उदाहरणार्थ : एखाद्या विद्यार्थ्यांचा बी.ए/बी.कॉम/बी.एस्सी या तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम त्या कालावधीत पूर्ण होऊ शकला नाही; तर त्याला अधिकची दोन वर्ष म्हणजे एकूण पाच वर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी मिळतात. यामध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या निश्चित कालावधीपेक्षा अधिकची दोन वर्षे संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी युजीसीच्या आदेशाप्रमाणे दिली जातात. एन+२+१ ‘एन +२’ हा कालावधी संपला असतानाही शिक्षण पूर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठामार्फत संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक वर्ष कालावधी दिला जातो, त्याला ‘एन +२+१’ असे म्हटले जाते. अशाप्रकारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना ‘एन+२+१’ उपलब्ध करून दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.