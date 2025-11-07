पुणे

Pune University : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा निर्णय: अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मिळणार आणखी एक वर्ष

Pune University Grants Extra Year : पुणे विद्यापीठाचा ९६ हजार विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा: पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना (BA, B. Com, B.E., B.Sc.) आता ‘N+२+१’ (एक अतिरिक्त वर्ष) मुदतवाढ मिळणार.
पुणे : तुम्ही बी.ए, बी. कॉम, बी.ई, बी.एस्सी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी असाल आणि तुमचा पदवी अभ्यासक्रम त्या-त्या संबंधित कालावधीत पूर्ण झाला नसल्यास तुम्हाला संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्ष (एन+२)दिली जातात. परंतु या अधिकच्या दोन वर्षातही तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नसेल, तर तुम्हाला संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक वर्ष मिळणार आहे.

