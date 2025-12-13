पुणे

Sawai Gandharv Mahotsav : दिग्गजांनी रंगवली ‘यादगार’ मैफील; तिसऱ्या दिवशी गायनासह सतार, संतूरचा नजराणा

युवा संतूरवादक सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांनी रंगवलेल्या ‘राग वाचस्पती’ने तिसऱ्या दिवसाची सुरेल नांदी झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - युवा संतूरवादक सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांनी रंगवलेल्या ‘राग वाचस्पती’ने तिसऱ्या दिवसाची सुरेल नांदी झाली. श्रीनिवास जोशी यांनी गुरूंना अभिवादन करत ‘राग पूरिया’ प्रस्तुत केला; तर ज्येष्ठ सतारवादक उस्ताद शुजात हुसेन खाँ आणि ज्येष्ठ गायिका विदुषी डॉ. अश्विनी भिडे-देशपांडे या दिग्गजांनी ‘यादगार’ मैफील रंगवत या दिवसाची समर्पक सांगता केली.

