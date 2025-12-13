Sawai Gandharv Mahotsav : दिग्गजांनी रंगवली ‘यादगार’ मैफील; तिसऱ्या दिवशी गायनासह सतार, संतूरचा नजराणा

पुणे - युवा संतूरवादक सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांनी रंगवलेल्या ‘राग वाचस्पती’ने तिसऱ्या दिवसाची सुरेल नांदी झाली. श्रीनिवास जोशी यांनी गुरूंना अभिवादन करत ‘राग पूरिया’ प्रस्तुत केला; तर ज्येष्ठ सतारवादक उस्ताद शुजात हुसेन खाँ आणि ज्येष्ठ गायिका विदुषी डॉ. अश्विनी भिडे-देशपांडे या दिग्गजांनी ‘यादगार’ मैफील रंगवत या दिवसाची समर्पक सांगता केली..सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी रसिकांच्या उपस्थितीत लक्षणीय वाढ झाली होती. सुमारे आठ ते दहा हजार आसनक्षमता असलेले प्रेक्षागृह सायंकाळच्या सुमारास जवळपास पूर्ण भरले होते. या दिवसाची सुरवात युवा संतूरवादक सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांच्या बहारदार संतूरवादनाने झाली. त्यांनी वादनासाठी दाक्षिणात्य ‘राग वाचस्पती’ निवडला होता.आलाप, जोड, झाला अशा क्रमाने वादन करताना त्यांनी पखवाजच्या साथीने रागविस्तार केला. मिश्र पहाडीमधील धून ऐकवून त्यांनी सादरीकरणाला विराम दिला. त्यांना तबल्यावर रामेंद्रसिंह सोलंकी आणि पखवाजवर अखिलेश गुंदेचा यांनी साथसंगत केली..दुसऱ्या सत्रात स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी यांचे शिष्य आणि सुपुत्र श्रीनिवास जोशी यांचे गायन झाले. त्यांनी ‘राग पूरिया’मध्ये एकतालातील ‘पिया गुणवंता’ आणि त्रितालातील ‘घडिया गिनत’ या रचनांचे सादरीकरण केले. त्यानंतर राग ‘सुहा कानडा’मध्ये ‘ए दाता हो’ ही झपतालातील रचना प्रस्तुत केली.संत तुकाराम महाराज यांच्या ‘अणुरेणियां थोकडा, तुका आकाशाएवढा’ या अभंगाने त्यांनी समारोप केला. त्यांना तबल्यावर पांडुरंग पवार, संवादिनीवर अविनाश दिघे, पखवाजवर गंभीर महाराज, गायनासाठी विराज जोशी, टाळासाठी माऊली टाकळकर आणि तानपुऱ्यावर लक्ष्मण कोळी व मोबिन मिरजकर यांनी साथ केली..जयपूर अत्रौली घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका विदुषी अश्विनी भिडे-देशपांडे यांच्या अनुभवसिद्ध गायनाने तिसऱ्या दिवसाची यथार्थ सांगता झाली. सुरवातीला त्यांनी राग जोग प्रस्तुत केला. यात ‘प्रथम मन अल्लाह’ ही बंदिश त्यांनी सादर केली. त्यानंतर ‘राग बागेश्री’मध्ये ‘मनमोहन श्याम सुंदर’ आणि ‘सुनत तान भयी मै बावरिया’ या दोन बंदिशी त्यांनी सादर केल्या.‘चला हो परदेसियां’ या भैरवीने त्यांनी सांगता केली. त्यांनी गायनाला विराम दिल्यानंतर उपस्थितांपैकी प्रत्येकाने उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात या विदुषीला दाद दिली. त्यांना संवादिनीवर सुयोग कुंडलकर, तबल्यावर भरत कामत आणि ऋतुजा लाड व निमिष कैकाडी यांनी तानपुरा व स्वरसाथ केली. आनंद देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले..‘स्वरायन’ पुस्तकाचे प्रकाशनज्येष्ठ लेखक-पत्रकार आणि आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे विश्वस्त मुकुंद संगोराम लिखित ‘स्वरायन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ गायिका विदुषी डॉ. अश्विनी भिडे-देशपांडे यांच्या हस्ते ‘सवाई’च्या मंचावरून झाले. याप्रसंगी आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवास जोशी, लेखक संगोराम, भरत कामत, सुयोग कुंडलकर उपस्थित होते..‘वाह उस्ताद...!’ शुजात हुसेन खाँ यांच्या सतारवादनाला रसिकांकडून उत्स्फूर्त दादपुणे - इमदादखानी घराण्याचे सातव्या पिढीतील सतारवादक उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांच्या सतारीच्या झंकाराने सवाईच्या स्वरमंडपावर अक्षरशः गारूड केले. उस्तादजींच्या सतारीवर नजाकतीने फिरणाऱ्या बोटांनी जादुई स्वरावकाश निर्माण केला अन् उपस्थितांपैकी सारेच या स्वरांमध्ये तादात्म्य पावले. त्यांची मैफील संपल्यानंतर उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद देताना प्रत्येक रसिकांच्या मनात ‘वाह उस्ताद’, अशीच दाद उमटली..संधीकाल होत असताना आणि गुलाबी थंडीने वातावरणात रंग भरले असतानाच उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांचे स्वरमंचावर आगमन झाले. शुक्रवारची सायंकाळ असल्याने प्रेक्षागृह जवळपास संपूर्ण भरले होते. शुजात हुसेन खाँ यांनी राग ‘तिलक कामोद’ने आपल्या प्रस्तुतीला सुरवात केली. आलाप, जोड, झाला या क्रमाने त्यांनी वादन केले.यानंतरच्या काही रचना उस्तादजींनी वादनासह गायनातून देखील सादर केल्या. ‘ओ पालन हारे’ हे भजन आणि ‘जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं’ या गझलेला विशेष दाद मिळाली. ‘छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलईके’ या रचनेने त्यांनी समारोप केला. या सतारवादनाला मुकेश जाधव आणि अमित चौबे यांनी तबल्यावर साथसंगत केली..मिस्कील टिप्पण्यांनी रंगतवादनाला सुरुवात करतानाच उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांनी प्रेक्षागृहात ये-जा करणाऱ्या रसिकांचे कान टोचले. ‘‘माझे गाणे हे पाहण्याची नाही; ऐकण्याची चीज आहे. लोकांना इकडून तिकडे जाताना पाहून रसभंग होतो. त्यामुळे ये-जा करू नका, आहात तिथेच बसा’’, असे आवाहन त्यांनी केले. सादरीकरणादरम्यान देखील त्यांनी केलेल्या मिस्कील टिप्पण्ण्यांनी उपस्थित सारे खळखळून हसले..आज (ता. १३) महोत्सवात (वेळ दुपारी ३ ते रात्री १२)सिद्धार्थ बेलमण्णू (गायन)अनुराधा कुबेर (गायन)पं. रूपक कुलकर्णी (बासरीवादन)डॉ. भरत बलवल्ली (गायन)विदुषी कला रामनाथ व विदुषी डॉ. जयंती कुमरेश (व्हायोलिन व विचित्रवीणा सहवादन)मेघरंजनी मेधी (कथक नृत्यप्रस्तुती).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.