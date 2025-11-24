Sawai Gandharva Festival : ‘सवाई’मध्ये यंदा निम्म्याहून अधिक कलाकारांचे प्रथम सादरीकरण; महोत्सवात सादरीकरण करणाऱ्या कलाकारांच्या नावांची घोषणा!

पुणे :अभिजात शास्त्रीय संगीताचा अवीट स्वरोत्सव असणाऱ्या सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवात यंदा सहभागी होणाऱ्या कलाकारांच्या नावांची घोषणा सोमवारी झाली. दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही महोत्सवात उदयोन्मुख आणि दिग्गज कलाकारांचा मिलाफ आहे. मात्र विशेष म्हणजे यातील निम्म्याहून अधिक कलाकार ‘सवाई’च्या स्वरमंचावर प्रथमच सादरीकरण करणार आहेत. महोत्सवाचे आयोजक असलेल्या आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. याप्रसंगी मंडळाचे विश्वस्त शिल्पा जोशी, शुभदा मूळगुंद, डॉ. प्रभाकर देशपांडे, आनंद भाटे आदी उपस्थित होते. .यंदा महोत्सवाचे ७१ वे वर्ष असून १० ते १४ डिसेंबर या कालावधीत मुकुंदनगर येथील महाराष्ट्रीय मंडळाच्या क्रीडासंकुलात महोत्सव होणार आहे. जोशी म्हणाले, ‘‘महोत्सवाचे नियोजन करणे, हे एखादे गीत संगीतबद्ध करण्यासारखेच आव्हानात्मक असते. सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवात आम्ही नेहमीच दिग्गज कलाकारांसह नवोदित आणि आश्वासक कलाकारांना व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न करत असतो. यंदाही अशा अनेक आश्वासक युवा कलाकारांचे सादरीकरण ऐकण्याची संधी रसिकांना मिळणार आहे.’’.Suresh Prabhu : गृहनिर्माण संस्थांनी शाश्वत सुधारणा करून आपले योगदान लोकाभिमुख करावे.महोत्सवाचे वेळापत्रक-दिवस पहिला, १० डिसेंबर, दुपारी ३ ते रात्री १०- लोकेश आनंद (शहनाईवादन)- डॉ. चेतना पाठक (गायन)- रितेश व रजनीश मिश्रा (सहगायन)- पं. शुभेंद्र राव व सास्किया राव-दे-हास (सतार व चेलो सहवादन)- पं. उल्हास कशाळकर (गायन)-दिवस दुसरा, ११ डिसेंबर, दुपारी ४ ते रात्री १०- हृषिकेश बडवे (गायन)- इंद्रायुध मजुमदार (सरोदवादन)- पद्मा देशपांडे (गायन)- जॉर्ज ब्रूक्स आणि पं. कृष्णमोहन भट (सॅक्सोफोन व सतार सहवादन).दिवस तिसरा, १२ डिसेंबर, दुपारी ४ ते रात्री १०- सत्येंद्र सोलंकी (संतूरवादन)- श्रीनिवास जोशी (गायन)- उस्ताद शुजात हुसेन खाँ (सतारवादन)- विदुषी डॉ. अश्विनी भिडे देशपांडे (गायन)- दिवस चौथा, १३ डिसेंबर, दुपारी ४ ते रात्री १२- सिद्धार्थ बेलमण्णु (गायन)- अनुराधा कुबेर (गायन)- पं. रूपक कुलकर्णी (बासरीवादन)- डॉ. भरत बलवल्ली (गायन)- विदुषी कला रामनाथ व विदुषी डॉ. जयंती कुमरेश (व्हायोलिन व विचित्रवीणा सहवादन)- मेघरंजनी मेधी (कथक नृत्यप्रस्तुती).कणकवलीत ७ ते ९ नोव्हेंबरला त्रिसूत्री संगीत महोत्सव\nकणकवलीत ७ ते ९ नोव्हेंबरला त्रिसूत्री संगीत महोत्सव.- दिवस पाचवा, १४ डिसेंबर, दुपारी १२ ते रात्री १०- पं. उपेंद्र भट (गायन)- श्रुती विश्वकर्मा-मराठे (गायन)- अनिरुद्ध ऐताळ (गायन)- सावनी शेंडे (गायन)- डॉ. एल. शंकर (व्हायोलिनवादन)- पं. व्यंकटेश कुमार (गायन)- पं. उपेंद्र भट, श्रीनिवास जोशी, आनंद भाटे, विराज जोशी (सहगायन).किराणा घराण्याच्या गायकांच्या सहगायनाने सांगता‘‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाची सांगता पूर्वी पं. भीमसेन जोशी यांच्या गायनाने आणि त्यांच्या निधनानंतर स्वरयोगिनी डॉ. प्रभा अत्रे यांच्या गायनाने होत असे. दोन वर्षांपूर्वी डॉ. प्रभा अत्रे यांचे निधन झाल्यामुळे गतवर्षीच्या महोत्सवाची सांगता डॉ. अत्रे यांच्या शिष्यांच्या सहगायनाने झाली होती. यंदाच्या महोत्सवाचा समारोप किराणा घराण्याच्या कलाकारांची प्रस्तुती असलेल्या ‘अर्घ्य’ या कार्यक्रमाने होणार असून यात पं. उपेंद्र भट, श्रीनिवास जोशी, आनंद भाटे आणि विराज जोशी या कलाकारांचे सहगायन होईल’’, असे श्रीनिवास जोशी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.