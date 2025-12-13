Sawai Gandharva Bhimsen Mahotsav : ‘सवाई’ कलाकारांना ‘सवाई’ प्रेक्षकांची दाद!

- सायली पानसे-शेल्लेकरी कलाकारांचे दैवत असलेल्या भीमसेनजींना, सवाईच्या मंचावरून श्रद्धांजली वाहण्याचे स्वप्न प्रत्येक पिढीतील कलाकार उराशी बाळगून असतो. अशाच तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हृषीकेश बडवे यांनी ७१व्या महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात आपल्या गानसेवेने केली.भारदस्त आवाज आणि आश्वासक गायकीतल्या ‘गावती’ रागाने काही मिनिटांतच मैफील काबीज केली. बोल आलापीच्या माध्यमातून विस्तार, गमकयुक्त सरगम, दाणेदार तान, असे अनेक पैलू त्यांच्या गायनात दिसले. .बडवे यांनी गायलेल्या सर्व बंदिशी अतिशय वैविध्यपूर्ण असून त्यांचे गुरू, ज्येष्ठ गायक पं. विजय बक्षी यांच्या त्या रचना होत्या. बंदिशीतले कालबाह्य विषय टाळून काळाप्रमाणे नवीन विषयाच्या, कल्पक बंदिशी ऐकायला नेहमीच चांगल्या वाटतात. पहिल्या प्रस्तुतीनंतर त्यांनी ‘श्री कल्याण’ हा राग निवडला. श्री आणि कल्याण रागाचे मिश्रण असलेला हा जोड राग.या रागातली तिश्र जातीत केलेली सरगम विशेष भावली. नाट्यसंगीत या गीतप्रकार विशेष हातखंडा असल्याने, श्रीनिवास जोशींच्या आग्रहास्तव ‘घेई छंद’ या नाट्यगीताने त्यांनी गायनाचा समारोप केला. रसिकप्रिय कलाकार मिलिंद कुलकर्णी आणि प्रशांत पांडव यांच्या हार्मोनिअम आणि तबलावादनाला नेहमीप्रमाणे श्रोत्यांनी पसंतीची पावती दिली..यानंतर सेनिया मैहर घराण्याचे पं. तजेंद्र नारायण मजुमदार यांचे सुपुत्र इंद्रायुध मजुमदार यांचे सवाईच्या मंचावर पहिल्यांदाच सरोदवादन झाले. पुन्हा एकदा ‘श्री’ राग सादर करण्यात आला. आलाप-जोड-झाला या पारंपरिक पद्धतीने त्यांनी वादन केले. तबल्याबरोबरचे आक्रमक वादन कायमच रसिकांच्या टाळ्या मिळवते, तशा टाळ्या वादनाला मिळाल्या.पहिल्या रागानंतर त्यांनी ‘मांज खमाज’ रागात दोन रचना सादर केल्या. इंद्रायुध यांनी तबल्यावर ईशान घोष यांनी तडफदार साथ केली. सवाईचा मंच हा कलाकारांसाठी तीर्थ क्षेत्रासारखा आहे. तरुण आणि रसिकप्रिय कलाकाराकडून कधी अनवधानाने त्या मंचाला अपेक्षित मान दिला गेला नाही, तरी प्रेमळ रसिक त्याकडे दुर्लक्ष करतात हा प्रत्यय या सादरीकरणाच्या वेळी आला..त्यानंतर किराणा घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका विदुषी पद्मा देशपांडे यांचे रंगमंचावर पाचारण झाले. ‘शामकल्याण’ रागात प्रसिद्ध बंदिश ‘जियो मेरो लाल’ सादर करून त्यांनी साहित्याच्या दृष्टीने अतिशय आकर्षक अशी स्वरचित बंदिश सादर केली. राग ‘सोहोनी-बहार’मध्ये दोन बंदिशी सादर करून त्यांनी ‘यदुमनी सदना’ हे प्रसिद्ध नाट्यगीत सादर करून गायनाची सांगता केली.वयानुसार आवाज थोडा फार त्रास देत असला तरी ज्येष्ठ गायकांचे परिपक्व आणि पारंपरिक सांगीतिक विचार ऐकणे ही संगीत अभ्यासकांसाठी मोलाची संधी असते. त्यांचे विचार तंतोतंत पुढे नेत हार्मोनिअमवर सुयोग कुंडलकर आणि तबल्यावर मकरंद खरवंडीकर यांनी पूरक साथ केली..संपूर्ण मंडपात शांतता, बोचरी गार हवा आणि सगळे रसिक स्वर्गीय आनंदात तल्लीन असा अनुभव गुरुवारी रसिकांनी घेतला तो आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे सॅक्सोफोन वादक जॉर्ज ब्रुक्स आणि पं. रविशंकर यांचे ज्येष्ठ शिष्य पं. कृष्णा मोहन भट यांच्या सतारवादनातून. या वर्षीच्या सवाईच्या मंचावरचे हे आतापर्यंतचे सर्वोत्तम सादरीकरण होते असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही.श्रोत्यांशी संवाद नाही, रागाचा उल्लेख नाही, जणू स्वतः अनुभवत असलेल्या समाधी अवस्थेत ते आपल्या वादनातून रसिकांनाही बेमालूमपणे घेऊन गेले. या हृदयीचे त्या हृदयी. पाश्चात्त्य वाद्यावर भारतीय राग इतका असरदार वाटू शकतो याची अनुभूती प्रत्येक रसिक घेत होता. परत एकदा वाद्यांचा काँट्रास्ट साउंड यामुळे सहवादन अतिशय जुळून आले..वाद्य कुठलेही असले तरी त्या रागाचे स्वर, माहोल तयार करत असतात आणि विशेषतः जेव्हा एखाद्या वाद्यावर तो राग ऐकण्याचा पूर्वानुभव नसतो तेव्हा अनपेक्षित आनंद मिळून जातो. दोन्ही कलाकारांनी ‘चारुकेशी’ रागाचे आर्त स्वर रंगवले तेव्हा रसिक इतके भान हरपून त्यात रममाण झाले की, जणू ते टाळ्या वाजवायचे भान विसरतील अशी शंका येऊ लागली.एकमेकांच्या सांगीतिक विचारांना अनुसरून दोघांनी आकर्षक राग बढत केली. आलाप-जोड-झाला व त्यांनतर रूपक व तीनतालात दोन रचना त्यांनी सादर केल्या. ओजस आढिया यांच्या तबल्याबरोबर लयीचे काम अतिशय रंजक झाले. पं. कृष्णा यांच्या जोडीने जॉर्ज यांचीही लय तालावर हुकमत दिसून आली..पहिल्या प्रस्तुतीनंतर ‘राजस्थानी मांड’ व ‘अहिरी’ या रागांमध्ये धून सादर करत त्यांनी सादरीकरणाचा समारोप केला. ओजस यांच्या वादनाला कायमच रसिकांचे भरभरून प्रेम मिळत आले आहे. आजही त्यांचे तबलावादन अतिशय पूरक आणि सादरीकरणातला गोडवा वाढवणारे होते.सॅक्सोफोन आणि चेलोसारख्या पाश्चात्त्य वादकांनाही भारतीय संगीत आपलं वाटतं आणि ते इतक्या सुंदर पद्धतीने त्याचे सादरीकरण करतात, ही भारतीय संगीतजगतासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे आणि आर्य प्रसारक मंडळाने हे प्रयोग करून परंपरेच्या जोडीने नवता जपत समस्त रसिकांना अवर्णनीय आनंद दिला यात शंका नाही..‘स्वरांजली’ला मानाचा मुजरादरवर्षीप्रमाणेच महोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासून आवाज व्यवस्था (साउंड सिस्टीम) अतिशय उत्तम लागली आहे. जवळपास १० हजारांपर्यंत श्रोते, तत (तंतुवाद्य), सुषिर (फुंकून वाजवायचे वाद्य), घन (आघात करून वाजवायचे वाद्य), अवनद्ध (चर्मवाद्य) अशा सर्व प्रकारची वाद्ये, वेगवेगळ्या जातीचे कंठ संगीतातले आवाज अशा सर्व प्रकारचे ध्वनी उत्तमरीत्या रसिकांपर्यंत पोचवणं हे अतिशय अवघड आणि जिकिरीचे काम आहे. स्वरांजलीचे प्रदीप माळी २५ वर्षांहून अधिक वर्षे हे काम लीलया सांभाळत आहेत. त्यांच्या या कलेला मानाचा मुजरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.