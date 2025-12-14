पुणे

Sawai Gandharva Festival: वेणुनाद, चारुकेशी व युवा सिद्धार्थ बेलमण्णूच्या पदार्पणाने सवाई गंधर्व महोत्सवाचा चौथा दिवस रंगला

Promising Debut by Siddharth Belmannu: अनुराधा कुबेर यांनी रंगवलेला ‘मुलतानी’, पं. रूपक कुलकर्णी यांच्या वेणुनादाची किमया आणि मेघरंजनी मेधी यांचा भावरसपूर्ण कथक नृत्याविष्कार, अशा बहारदार सादरीकरणांनी सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाचा चौथा दिवस रंगला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अनुराधा कुबेर यांनी रंगवलेला ‘मुलतानी’, पं. रूपक कुलकर्णी यांच्या वेणुनादाची किमया आणि मेघरंजनी मेधी यांचा भावरसपूर्ण कथक नृत्याविष्कार, अशा बहारदार सादरीकरणांनी सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाचा चौथा दिवस रंगला.

