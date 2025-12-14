पुणे

Sawai Gandharva Festival: घरात सांगीतिक पार्श्वभूमी नाही, तरीही स्वरांची भरारी; सिद्धार्थचा प्रेरणादायी प्रवास

Siddartha Belmannu: कर्नाटकी संगीतातून हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात आलेल्या युवा गायक सिद्धार्थ बेलमण्णू यांचे ‘सवाई’मध्ये आश्वासक पदार्पण. तयारीच्या गायकीने पुणेकर रसिकांची मने जिंकली.
Sawai Gandharva Festival

Sawai Gandharva Festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : घरात कोणतीही सांगीतिक पार्श्वभूमी नसताना आई-वडिलांनी मुलाला गायक करण्याचे पाहिलेले स्वप्न... त्यासाठी पाचव्या वर्षापासून गाणे शिकायला सुरुवात... पाच वर्षे कर्नाटकी संगीताचे शिक्षण... पण आवाज हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतासाठी अधिक योग्य असल्याचे कोणी सुचवल्यानंतर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण... असा विलक्षण प्रवास असलेल्या युवा गायक सिद्धार्थ बेलमण्णु यांनी शनिवारी ‘सवाई’च्या स्वरांगणात आपल्या आश्वासक गायकीने प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
pune
Event
music
culture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com