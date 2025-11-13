Ajit Pawar : अजित पवारांच्या ४० आमदारांचं काही खरं नाही? पक्षातूनच थेट वार्निंग, सयाजी शिंदेंनी का दिला इशारा!

प्रसिद्ध अभिनेते आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांनी 'सकाळ'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत राजकारण आणि समाजकारणावर भाष्य केले आहे. "निवडून आलेल्या ४० आमदारांनी ४० देवराया नाही केल्या तर खरं नाही, कारण मला तसे वचन दिले होते," असा थेट इशारा त्यांनी दिला. .अनेक प्रश्नांना थेट उत्तरसयाजी शिंदे, जे त्यांच्या 'सह्याद्री देवराई' या उपक्रमासाठी ओळखले जातात, त्यांनी निसर्ग संवर्धनाचे महत्त्व आणि स्वतःच्या जगण्यातील त्याचे स्थान यावरही प्रकाश टाकला. त्यांनी अनेक प्रश्नांना थेट उत्तर दिले. यावेळी त्यांना राजकीय प्रश्न देखील विचारण्यात आले..मला निसर्ग जपायचा आहेतुम्ही अजित पवारांच्या पक्षात आहात, राजकीय पक्षात अनेक वाद होत असतात, त्याचा तुम्हाला काही त्रास होतो का? या प्रश्नावर सयाजी शिंदे म्हणाले, "मी लाचार आणि माजूरडा नाही."झाड, निसर्गाचासंदर्भात ते मदत करणार या बोलण्यावर मी तिकडे गेलो. त्या पद्धतीने अजून ते झालं नाही. त्यांच्या ४० देवराया नाही झाल्या तर काही खरं नाही. मैत्रीच्या बोलीवर मी गेलो. मला राजकारण करायचं नाही. माझं ध्येय ठरलं आहे. मला निसर्ग जपायचं आहे. देवराया तयार करायच्या आहेत. झाडं आणि निसर्गाच्या संदर्भात तुम्ही मला मदत करणार आहात या बोलण्यावर मी पक्षात गेलो होतो.पण ते अजून झालं नाही. ज्या वेगात व्हायला पाहिजे त्या वेगात झालं नाही. जे ४० आमदार निवडून आले, त्यांच्या ४० देवराया नाही झाल्या तर खरं नाही. बरोबर नाही. मला त्यांनी शब्द दिला होता, करू म्हणून. नंतर त्यांचे जे आमदार-खासदार आहेत, ते अजून लक्ष देत नाहीत. अशा फेऱ्यात मला जायचं नाही. मला विश्वास आहे, करतील, सयाजी शिंदे म्हणाले..Ajit Pawar : शहराच्या विकासासाठी कठोर निर्णय घेऊ, अजित पवार; आंबेगावात ‘दत्तक रस्ता योजना’ उपक्रम.देवराईच्या वचनपूर्तीवरून त्यांच्यात मतभेदविधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी अजित पवार यांच्या पक्षात प्रवेश केला होता. अजित पवारांसोबत त्यांनी रोड शो देखील केले होते. मात्र, आता देवराईच्या वचनपूर्तीवरून त्यांच्यात मतभेद दिसत आहेत.सयाजी शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ते राजकारणासाठी नव्हे, तर निसर्ग संवर्धनासाठी पक्षात आले. त्यांच्या मते, शहरांचे अतिशय शहरीकरण हे एक रोग बनले आहे, ज्यामुळे निसर्गाचा ऱ्हास होत आहे. 'सह्याद्री देवराई' हा त्यांचा मुख्य उपक्रम असून, यातून ते वनसंरक्षण आणि पर्यावरण जागृती करतात..सयाजी शिंदे यांचा राजकीय अपेक्षा आणि निराशाया मुलाखतीतून सयाजी शिंदे यांची राजकीय अपेक्षा आणि निराशा स्पष्ट होते. ते म्हणतात, "मी पक्षात मैत्रीच्या नात्याने आलो, पण ध्येय निसर्ग जपणे हे आहे." अजित पवार गटातील ४० आमदारांनी देवराया उभारण्याचे वचन दिले होते, पण ते पूर्ण झाले नाहीत. यामुळे पक्षांतर्गतच इशारा दिला गेला आहे. सयाजी शिंदे यांचा हा थेट वार पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतो.एकूणच, ही मुलाखत राजकारण, पर्यावरण आणि सामाजिक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकते. सयाजी शिंदे यांच्या शब्दांतून पक्षनेत्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न दिसतो. भविष्यात देवराया उभारल्या गेल्या तरच त्यांचा विश्वास कायम राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे..Sharad Pawar Ajit Pawar : कोल्हापूरनंतर आता 'या' जिल्ह्यात दोन्ही राष्ट्रवादी लढणार एकत्र, भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.