भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी सायली कुलकर्णी

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फोटोओळ : सायली रघुनाथ कुलकर्णी
सोलापूरच्या सायली कुलकर्णी भाजयुमोच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस
मुंबई महापालिकेतील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्तरावर जबाबदारी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २६ : भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत महाराष्ट्रातील नेत्या सायली रघुनाथ कुलकर्णी यांची राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या आदेशानुसार भाजयुमोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार डॉ. हेमांग जोशी यांनी मंगळवारी (ता. २०) ही नियुक्ती जाहीर केली. त्यांच्यावर आता राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनात्मक जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
सायली कुलकर्णी या मूळच्या सोलापूरच्या असून, भाजपचे माजी प्रदेश संघटनमंत्री रघुनाथ कुलकर्णी यांच्या कन्या आहेत. पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यातील अनुभव आणि राजकीय वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ६० मधून त्यांनी विजय मिळविला होता. या विजयामुळे मुंबईतील स्थानिक राजकारणात त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. आता भाजयुमोच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदाच्या माध्यमातून त्यांना देशपातळीवर पक्ष संघटनेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. सोलापूरशी नाते असलेल्या सायली कुलकर्णी यांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीत महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती झाल्याने जिल्ह्यातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
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