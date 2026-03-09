Sayali Surve Gharwapsi : प्रेमासाठी बदलला धर्म! 10 वर्षात झाली 4 मुलं, पण नवऱ्यानं..; पुण्यातील सायलीची हिंदू धर्मात वापसी, तिच्यासोबत सासरी असं काय घडलं?

Sayali Surve Gharwapsi Ceremony Pune : काही दिवसांपूर्वी इंदापूर येथे एका तरुणीच्या अपहरणाच्या घटनेवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी त्या तरुणीने स्वतःहून पळून जाऊन लग्न केल्याचा व्हिडिओ जाहीर केल्यानंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. .या पार्श्वभूमीवर 'लव्ह जिहाद'चा मुद्दा उपस्थित करत काही राजकीय नेत्यांनीही प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्याचदरम्यान पिंपरी-चिंचवड येथील सायली सुर्वे हिने पतीपासून वेगळे (Sayali Surve ghar wapsi Pune) होत पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारल्याची घटना समोर आली आहे..२०१९ मधील मिस इंडिया अर्थ स्पर्धेत सहभागी झालेली सायली सुर्वे हिचे शुद्धीकरण विधी करून तिला पुन्हा हिंदू धर्मात सामावून घेण्यात आले. धर्मांतरानंतर माध्यमांशी बोलताना सायलीने लग्नानंतर सासरी छळ सहन करावा लागल्याचे सांगितले. चार मुलांसाठीच आपण इतके दिवस सासरी राहिल्याची कबुलीही तिने दिली. पिंपरी-चिंचवड येथील रहिवासी असलेल्या सायलीने २०१९ मध्ये मीरा-भाईंदरमधील उद्योजक आतिफ तासेसोबत विवाह केला होता. कुटुंबीयांचा विरोध असतानाही तिने हा विवाह केला होता..Rohit Mhaishale Case Sangli : सांगलीत लपला होता रोहित म्हैशाळे हत्याकांडाचा 'मास्टरमाइंड'; कोण आहे 'गोट्या'? त्याचा दलित महासंघाच्या नेत्याच्या खुनाशीही संबंध?.मात्र, विवाहानंतर सातत्याने छळ होत असल्याचा आरोप सायलीने केला. सासरच्या मंडळींकडून मानसिक त्रास दिला गेला आणि धर्मांतर करण्यास भाग पाडले, असेही तिने सांगितले. या संदर्भात आपण अनेकदा पोलिसांकडे तक्रार केली, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा तिने केला. यानंतर काही हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संपर्कात आल्यानंतर त्यांच्या मदतीने पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सायलीने सांगितले..Ex Servicemen Daughter Marriage Grant : माजी सैनिकांच्या मुलींच्या लग्नासाठी आता मिळणार 1 लाख रुपये! सरकारच्या नियमात मोठा बदल, असा करा अर्ज?.शुद्धीकरण विधी अन् नव्या नावाने ओळखसायलीला पुन्हा हिंदू धर्मात सामावून घेण्यासाठी होम-हवन व मंत्रोच्चारांसह पारंपरिक शुद्धीकरण विधी करण्यात आला. या कार्यक्रमाला खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार उमा खापरे तसेच बजरंग दलाचे पदाधिकारी उपस्थित होते..लग्नानंतर सायलीचे नाव ‘अतेझा तासे’ असे ठेवण्यात आले होते. मात्र, शुद्धीकरण विधीनंतर तिचे पुन्हा नामकरण करण्यात आले असून आता तिला अद्या सुर्वे या नावाने ओळखले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.