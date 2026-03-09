पुणे

Sayali Surve Gharwapsi : प्रेमासाठी बदलला धर्म! 10 वर्षात झाली 4 मुलं, पण नवऱ्यानं..; पुण्यातील सायलीची हिंदू धर्मात वापसी, तिच्यासोबत सासरी असं काय घडलं?

Miss India Earth 2019 Participant Sayali Surve Returns to Hinduism : मिस इंडिया २०१९ स्पर्धेतील सायली सुर्वे हिने पतीपासून वेगळे होत पुण्यात शुद्धीकरण विधीद्वारे पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारला. या घरवापसी कार्यक्रमाला काही राजकीय नेते उपस्थित होते.
Sayali Surve Gharwapsi

Miss India Earth 2019 Sayali Surve Hindu reconversion

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Sayali Surve Gharwapsi Ceremony Pune : काही दिवसांपूर्वी इंदापूर येथे एका तरुणीच्या अपहरणाच्या घटनेवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी त्या तरुणीने स्वतःहून पळून जाऊन लग्न केल्याचा व्हिडिओ जाहीर केल्यानंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.

