Mula River Biodiversity: मुळा नदीकाठच्या जैवविविधतेची सीईसीकडून पाहणी; नागरिकांची समृद्ध पट्ट्यांना ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ दर्जाची मागणी

पुणे : पुण्यातील मुळा नदीकाठावर राबविण्यात येत असलेल्या नदीसुधार प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय सक्षमीकरण समितीचे (सीईसी) सदस्य अंजन कुमार मोहंती यांनी शनिवारी विविध नदीपात्रांची पाहणी केली. या वेळी नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी नदीकाठच्या जैवविविधतेने समृद्ध भागांना 'डीम्ड फॉरेस्ट'चा दर्जा देण्याची आग्रही मागणी केली. तर महापालिकेने सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली..मोहंती यांनी शनिवारी राम-मुळा संगम, बालेवाडी, दादा घाट आणि सांगवी परिसरातील नदीकाठच्या भागांना भेटी दिल्या. या भागातील नैसर्गिक जंगले, दलदलीचे क्षेत्र, नैसर्गिक झरे आणि वन्यजीवांच्या वावराबाबत त्यांनी माहिती घेतली. नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत नदीकाठावर टाकण्यात येत असलेली माती, प्रस्तावित वृक्षतोड आणि नैसर्गिक अधिवासांमधील मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याकडे नागरिकांनी त्यांचे लक्ष वेधले..राम नदी-मुळा नदी संगम परिसरातील सुमारे ८०० मीटरच्या नदीपट्ट्यात ४५० हून अधिक वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींची नोंद झाली आहे. या भागातील दाट वनक्षेत्र आणि गवताळ प्रदेशाचे महत्त्व नागरिकांनी मोहंती यांना प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान पटवून दिले. त्यानंतर त्यांनी सांगवी आणि दादा घाट स्मशानभूमी परिसरातील जैवविविधतेने नटलेल्या नदी किनारी भागाचीही पाहणी केली. नदीकाठ सुधार प्रकल्प राबवताना महापालिका पर्यावरणाचे सर्व नियम पाळत आहे. आत्तापर्यंत विविध न्यायालयात महापालिकेच्या प्रकल्पाविरोधात आठ याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्या सर्व फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.या पाहणीनंतर वनभवन येथे बैठक झाली. यामध्ये शैलजा देशपांडे यांनी पुण्यातील नद्यांवरील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांचे सादरीकरण केले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील उर्वरित नदीकिनारी जंगले आणि जैवविविधतेने समृद्ध पट्ट्यांचे संरक्षण करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. या प्रसंगी वन विभाग, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी आणि 'पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल'चे प्रतिनिधी उपस्थित होते..''औंध-बाणेर-बालेवाडी या नदी काठ सुधार प्रकल्पाच्या ठिकाणी अंजन कुमार मोहंती यांनी पाहणी केली. यामध्ये चांगल्या पद्धतीने संवाद झाला. नागरिकांनी डीम्ड फॉरेस्टची मागणी केली आहे. महापालिकेनेही समर्थपणे प्रकल्पाबाबत बाजू मांडली.''- दिनकर गोजारे, मुख्य अभियंता, प्रकल्प विभाग.