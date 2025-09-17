पुणे

Maharashtra Education : महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे आंदोलन; सहसंचालकांच्या चौकशीची मागणी

Professor Recruitment Scam : राज्यातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत नवप्राध्यापक संघटनेने उच्च शिक्षण संचालनालयासमोर तीव्र आंदोलन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय प्राध्यापक पदभरती, पदोन्नती आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या उच्चशिक्षण सहसंचालकांची गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्यात यावी, संबंधित सहसंचालकांची पदावरून हकालपट्टी करावी, अशा मागणीसाठी महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने उच्च शिक्षण संचालनालयासमोर आंदोलन केले.

