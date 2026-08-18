पुणे

अनुसूचित जाती कल्याण समिती दोन दिवस अकोला दौऱ्यावर

अनुसूचित जाती कल्याण समिती दोन दिवस अकोला दौऱ्यावर
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अनुसूचित जाती कल्याण समिती अकोला दौऱ्यावर

अकोला : महाराष्ट्र विधान मंडळाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती बुधवार (ता. १९) व गुरुवारी (ता. २०) येथे येत आहे. या दौऱ्यात विविध कार्यालयांतील भरती व अनुषंगिक बाबींचा, तसेच योजनांचा आढावा, संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा आणि विकासकामांची पाहणी आदी कामाकाज पाहिले जाईल. समितीत आमदार नारायण कुचे हे प्रमुख असून आमदार भीमराव केराम, तान्हाजी मुटकुळे, डॉ. अशोक माने, श्याम खोडे, मंगेश कुडाळकर, नरेंद्र भोंडेकर, संजय बनसोडे, सचिन पाटील, गजानन लवटे, संजय मेश्राम, अमित गोरखे, जगन्नाथ अभ्यंकर आदींचा समावेश आहे. समितीसह अवर सचिव जयश्री म्हात्रे, कक्ष अधिकारी राहुल लिंगरवार, समिती प्रमुखांचे स्वीय सहायक रणजित गमरे उपस्थित असतील.

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