School Education: शालेय शिक्षण विभागाचा आदेश! शालेय साहित्य खरेदीची सक्ती नको, अन्यथा दोषी शाळांवर कारवाई हाेणार..

पुणे : राज्यातील खासगी शाळांकडून विशिष्ट दुकानांतूनच गणवेश, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. अशाप्रकारे सक्ती केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे..राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांनी गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानांतून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याचा आदेश प्राथमिक आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने दिला आहे. याबाबत सर्व शाळांना सूचना देण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे..तक्रारी प्राप्त झाल्यास अधिकाऱ्यांनी शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास शाळेवर कारवाई करावी, असा आदेश गोसावी आणि डॉ. पालकर यांनी दिला आहे.खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचे बंधन नकोराज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या शाळांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) आणि बालभारतीची पाठ्यपुस्तके वापरावीत.अन्य मंडळांच्या शाळांनी त्या-त्या मंडळांनी प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत.विशिष्ट खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचा वापर करण्याचे बंधन, सक्ती विद्यार्थ्यांवर करू नये.शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनाखासगी शाळांमधील कार्यरत शाळा व्यवस्थापन समितीत विद्यार्थ्यांना गणवेश, इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करणार नाही, असा ठराव करण्याची कार्यवाही करावी.विशिष्ट दुकानातूनच किंवा शाळेतूनच गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती करण्याबाबत तक्रारींसाठी ई-मेल आयडी तयार करून प्रसिद्ध करावा. या तक्रारींच्या अनुषंगाने नोडल अधिकारी नेमणूक करावा.