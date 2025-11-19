Hadapsar News : स्मशानात साकारलेले स्नेहबंध पंचविशीच्या उंबरठ्यावर

हडपसर - शालेय जीवनात एकत्र असलेले बालमित्र महाविद्यालयीन जीवनात आपापल्या करिअरच्या वाटा निवडताना किंवा त्यानंतर नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने विस्थापित होत असतात. पुन्हा केंव्हातरी स्नेहमेळाव्याच्या निमित्ताने एकत्र येवून आनंद घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात..मात्र, येथील काही शालेय मित्र काही वर्षांनी स्मशानातील अंत्यविधी व दशक्रिया विधीसाठी एकत्र भेटू लागले आणि पुन्हा त्यांचे स्नेहबंध जुळून आले. त्यानंतर दर महिन्याला एक-दोन वेळा एकत्र येणाऱ्या या परिवाराचे स्नेहबंध आता पंचविशीच्या उंबरठ्यावर पोहचले आहेत.इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यत एकत्र शिकलेले आणि सन १९६८ ते १९७९ पर्यत एकत्र असणारे हे वर्गमित्र मधल्या काळात नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने एकमेकांपासून दुरावले होते. व्यवसायात असणारे काहीजण संपर्कातील कुणाच्यातरी अंत्यविधी व दशक्रिया विधीच्या निमित्ताने कधीतरी अमरधाम नावाच्या स्मशानात नमस्कारापुरते भेटायचे..याच ठिकाणी त्यांच्या डोक्यात महिना पंधरा दिवसांत सर्वांनी एकत्र भेटण्याची कल्पना आली आणि, आज त्यांच्या या नियमीत भेटीगाठी व त्यातून होणारे विविध कार्यक्रम, उपक्रम पंचविशीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत.साठी-पासष्टीच्या घरात पोहचलेला हा मित्रांचा ग्रूप आजही महिना-पंधरा दिवसांत आवर्जून एकत्र येवून शालेय जीवन, महाविद्यालयीन करामती, नोकरी, व्यवसाय, सांसारिक सुख दुःख, सामाजिक व सांस्कृतिक विषयांवर भरभरून चर्चा करतो. वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबवतो. वर्षभर थोडी थोडी रक्कम जमा करून आजूबाजूच्या परिसरासह देश परदेशात एकत्रीत सहलीला जातो. या प्रत्येक कृतीतून जीवनाचा मनमुराद आनंद घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो..१९७७ च्या बॅचच्या या मित्रांच्या गोतावळ्याने इयत्ता पहिली ते सातवी येथील सर बंटर बर्नार्ड नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या महानगरपालिका शाळा क्रमांक ६३ व १०१ मध्ये प्राथमिक शिक्षण घेतले. मजेने हे सारेजण या शाळेला मराठी कॉन्व्हेंन्ट शाळा म्हणून संबोधतात.पुढे रयत शिक्षण संस्थेच्या साधना विद्यालयात त्यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतले. भरकटण्याच्या धोक्याच्या वयात म्हणजेच आठवी ते दहावीच्या काळात मुबारक मणेर सरांनी केलेल्या संस्कारामुळे जीवनाला योग्य दिशा मिळाल्याचे हे विद्यार्थी आवर्जून सांगतात..आज या ग्रूपमध्ये कष्टाने आणि प्रामाणिकपणे काम करीत शिकलेले अनेक विद्यार्थी आहेत. त्यामध्ये कोणी वैद्यकीय, कोणी शैक्षणिक, अभियांत्रिकी, व्यवसायिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, सहकार अशा विविध क्षेत्रात काम करीत आहेत.दूध, पेपर वाटणारा व पेट्रोल पंपावर काम करीत सुपरवायझर झालेल्यापासून प्रगतशील शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक, बॅंकींग व राजकीय क्षेत्रात योगदान देत असलेले मित्र यामध्ये एका पातळीवर येवून आपल्या मैत्रीचा आनंद घेत आहेत..अनिल तुपे, रामदुलार साहू, सुनिल गायकवाड यांनी स्मशानात सूचलेली ही संकल्पना पुढे नेली. सन १९७९ ला विभागलेले हे सर्व मित्र २००२ पासून एकत्र भेटू लागले. सुमारे त्रेपन्न ते चोपन्न जण गेली तेवीस वर्षे एकमेकांच्या केवळ संपर्कातच नाही तर सर्व प्रकारच्या सुख दुःखात एकत्र बांधले गेले आहेत.दर शनिवारी न चुकता भेटणारा हा ग्रुप वृक्षारोपण व शक्य तेवढी रुग्ण सहाय्यता करीत असतो. कानिफनाथ गड, रामटेकडी व रामदरा येथे ट्रेक करताना झाडे लावून ती जोपासण्याचे कामही ते करीत आहेत..आपत्कालीन परिस्थितीतही खारिचा वाटा म्हणून त्यांच्यातील अनेकांचा हात पुढे असतो. खर्चाची ऐपत नसलेल्या ग्रूपमधील सहकाऱ्यांनाही बरोबर घेऊन प्रदेश सहल घडविणाऱ्या या ग्रुपच्या मैत्रीच्या नात्याचे परिसरात कौतुक होत आहे.'आम्ही मित्र वयाची मर्यादा तोडून व सामाजिक भान जपत, हसत खेळत, भांडण तंडण करीत, एकमेकांच्या सुख दु:खात सहभागी होत गेली तेवीस वर्षांपासून ग्रुपच्या माध्यमातून जीवनाचा आनंद घेत आलो आहोत..हा आनंद घेत असताना आपले आरोग्य, कौटुंबिक व सामाजिक जबाबदारीही तितक्याच संवेदनशील वृत्तीने सांभाळत असतो. त्यामुळे आनंदाचे क्षण अधिक वृद्धिंगत होत आहेत. आणि याच प्रेरणेतून आमचा स्मशानातील स्नेह आज पंचविशीच्या उंबरठ्यावर कसा येवून ठेपला, हे कळले देखील नाही,' अशी भावना अनिल तुपे, विजय गायकवाड यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.