Hadapsar News : स्मशानात साकारलेले स्नेहबंध पंचविशीच्या उंबरठ्यावर

शालेय मित्र काही वर्षांनी स्मशानातील अंत्यविधी व दशक्रिया विधीसाठी एकत्र भेटू लागले आणि पुन्हा त्यांचे स्नेहबंध जुळून आले.
हडपसर - शालेय जीवनात एकत्र असलेले बालमित्र महाविद्यालयीन जीवनात आपापल्या करिअरच्या वाटा निवडताना किंवा त्यानंतर नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने विस्थापित होत असतात. पुन्हा केंव्हातरी स्नेहमेळाव्याच्या निमित्ताने एकत्र येवून आनंद घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

