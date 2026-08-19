पुणे

स्कॉटलंडच्या खासदाराचा गुरुवायूर मंदिरात विवाह

स्कॉटलंडच्या खासदाराचा गुरुवायूर मंदिरात विवाह
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त्रिसूर (केरळ), ता. १९ (पीटीआय) : स्कॉटिश संसदेचे सदस्य (एमएसपी) मार्टिन डे यांनी केरळमधील रहिवासी असलेल्या आपल्या जोडीदार नितीन चंद यांच्याशी येथील प्रसिद्ध गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिरात विवाह केला. या मंदिरात विवाह करण्याची नितीन यांची इच्छा होती, ती पूर्ण झाली, अशी माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली कुटुंबीयांनी दिली. मंगळवारी मंदिरनगरीतील एका सभागृहात विवाहाचा पारंपरिक सोहळा पार पडला.
नितीन या २००८ मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्थापनातील उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटनमध्ये गेल्या होत्या. तेथे त्यांची डे यांच्याशी भेट झाली, असे सूत्रांनी सांगितले.

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