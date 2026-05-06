Yavat Police Auction : यवत पोलीस ठाण्यातील ३०९ बेवारस वाहनांचा लिलाव; पुणे येथील पूना सेल्स कॉर्पोरेशनची ९.३५ लाखांची सर्वाधिक बोली

प्रकाश शेलारखुटबाव : यवत (ता. दौंड) येथे झालेल्या यवत पोलीस ठाण्यातील बेवारस वाहनांना लिलावामध्ये नऊ लाख ३५ हजार रुपये किंमत मिळाली. बुधवार दि. ६ रोजी सकाळी ११ वाजता हा लिलाव संपन्न झाला. .यामध्ये यवत पोलीस ठाणे व पाटस पोलीस चौकीतील १६ तीन चाकी किंवा चार चाकी तसेच २९३ दुचाकी बेवारस वाहनांचा लिलाव पार पडला. या लिलावामध्ये महाराष्ट्रातील ३५ भंगार व्यावसायिक व स्क्रॅप खरेदीदार सहभागी झाले होते. त्यापैकी विहित कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने चार इच्छुकांना रद्द ठरविण्यात आले. उर्वरित ३१ इच्छुकांनी सदर लिलावात सहभाग नोंदविला. .यामध्ये वाखारी ( ता .दौंड)येथील पूना सेल्स कॉर्पोरेशन करिता फिरोज शेख यांनी सर्वोच्च ९,३५,००० बोली लावून ही बोली पूर्ण केली.लिलाव प्रक्रिया पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख, महसूल विभाग दौंडच्या मंडलाधिकारी सुनीता खाडे , बारामती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे रजत कणवाटे यांच्या उपस्थितीत पार पडली..सदर प्रक्रिया पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल, बारामती विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापूराव दडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.पोलीस उपनिरीक्षक विजय कोल्हे, मुद्देमाल कारकून पोलीस हवालदार सचिन साळुंखे, पोलीस हवालदार संतोष खरटमल, पोलीस हवालदार रवींद्र मोहिते यांनी संपूर्ण नियोजन व कार्यवाही कामकाज पाहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.