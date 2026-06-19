Baramati fire News: वडगाव निंबाळकर हादरले! रात्री २ वाजता अचानक धुराचे लोट; काही क्षणांत भंगार दुकान जळून खाक, ग्रामस्थांनी वाचवली घरे

-चिंतामणी क्षीरसागरवडगाव निंबाळकर : वडगाव निंबाळकर ता. बारामती येथील निरा-बारामती मार्गालगत भरलोक वस्तीत असलेल्या एका भंगार दुकानाला शुक्रवारी (दि. १९) पहाटे दोनच्या सुमारास भीषण आग लागून मोठे नुकसान झाले. या आगीत दुकानातील भंगार साहित्य पूर्णतः जळून खाक झाले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र दाट लोकवस्तीत सुरू असलेल्या अवैध भंगार व्यवसायामुळे नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाल्याची बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.शुक्रवार ता 19, पहाटेच्या सुमारास परिसरातील नागरिक गाढ झोपेत असताना अचानक धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाळा दिसू लागल्या. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. नसीर समीर खान या परप्रांतीय भंगार व्यवसायिकाने अनेक वर्षांपासून झोपडपट्टी भागात अवैधरीत्या खोली घेऊन भंगाराचा व्यवसाय सुरू ठेवला असून, आजूबाजूच्या जागेवर अतिक्रमण करून मोठ्या प्रमाणात भंगार साहित्य साठवून ठेवले आहे. यामध्ये प्लास्टिक सह ज्वलनशील पदार्थ होते याला अचानक रात्रीच्या वेळी आग लागली..आगीचे आणि धुराचे लोट पसरताच परिसरातील रहिवासी दत्तात्रय नेवसे, अमित शिंदे, मयूर नेवसे, सचिन ठोंबरे, सलमान आतार, संदीप झगडे व सोपान घोलप यांनी तातडीने धाव घेतली. पाण्याचे फवारे मारत तसेच विद्युत पंपाच्या सहाय्याने त्यांनी आग विझविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रसंगावधानामुळे आग शेजारील घरांपर्यंत पोहोचली नाही आणि मोठी दुर्घटना टळली..दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. अग्निशमन दलाशी संपर्क साधण्यात आला; मात्र तत्काळ अग्निशमन वाहन उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे नागरिकांनाच आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...स्थानिक ग्रामस्थांनी अनेक वेळा या अवैध भंगार व्यवसायाबाबत तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणेकडून प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा आरोप केला आहे. दाट लोकवस्तीत ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करून सुरू असलेला हा व्यवसाय नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारा असल्याने तातडीने बंद करण्यात यावा, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.