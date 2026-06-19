पुणे

Baramati fire News: वडगाव निंबाळकर हादरले! रात्री २ वाजता अचानक धुराचे लोट; काही क्षणांत भंगार दुकान जळून खाक, ग्रामस्थांनी वाचवली घरे

Massive fire at illegal scrap shop in Vadgaon Nimbalkar Baramati: दाट लोकवस्तीत अवैध भंगार व्यवसायामुळे जीविताला धोका; पहाटेच्या भीषण आगीत संपूर्ण दुकान खाक, ग्रामस्थांच्या तत्परतेने मोठी दुर्घटना टळली
Fire Breaks Out at 2 AM, Scrap Shop Reduced to Ashes in Vadgaon Nimbalkar

Fire Breaks Out at 2 AM, Scrap Shop Reduced to Ashes in Vadgaon Nimbalkar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर : वडगाव निंबाळकर ता. बारामती येथील निरा-बारामती मार्गालगत भरलोक वस्तीत असलेल्या एका भंगार दुकानाला शुक्रवारी (दि. १९) पहाटे दोनच्या सुमारास भीषण आग लागून मोठे नुकसान झाले. या आगीत दुकानातील भंगार साहित्य पूर्णतः जळून खाक झाले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र दाट लोकवस्तीत सुरू असलेल्या अवैध भंगार व्यवसायामुळे नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाल्याची बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

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