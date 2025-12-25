पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांच्यात जागा वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. शुक्रवारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये जागा वाटपावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष निवडणुकीसाठी एकत्र येण्यासंदर्भातील घोषणा शुक्रवारी होण्याऐवजी आता रविवारी होण्याची शक्यता आहे..महाविकास आघाडीमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व महायुतीमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, या दोन्ही पक्षांनी महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्याबाबत चर्चा सुरू केली होती. दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये मागील काही दिवसांपासून निवडणूक एकत्र लढण्यावरून बैठका सुरू होत्या..विशेषतः मागील आठवडाभरामध्ये दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांकडून निवडणुकीतील जागांच्या वाटाघाटींबाबत चर्चा सुरू होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनीही एकत्र लढण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.दरम्यान, दोन्ही पक्षांमधील जागा वाटपाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. विशेषतः कॉंग्रेस पक्ष स्वबळावर जाण्याच्या मार्गावर असल्याने जागा वाटपाचे गणित बिघडले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला जागा वाटपाचे गणित पुन्हा एकदा जुळवावे लागणार आहे..गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षाच्या शिवाजीनगर येथील कार्यालयात उपस्थिती लावली. त्यांच्या उपस्थितीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी गटनेते अशोक हरणावळ यांनी पक्ष प्रवेश केला.त्यानंतर पवार यांनी जिल्ह्यासह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून नगरपंचायत व नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उमेदवारांची भेट घेतली. यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनिल टिंगरे, कार्याध्यक्ष रूपाली ठोंबरे आदी उपस्थित होते. मात्र त्यावेळी पुण्यातील जागा वाटपाबाबत चर्चा झाली नसल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले..राष्ट्रवादीची आज पुन्हा बैठकराष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अंकुश काकडे, ऍड. वंदना चव्हाण, विशाल तांबे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षासमवेत जागांसंदर्भातील वाटाघाटीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.