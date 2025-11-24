पुणे

Pune Voter List : सेक्शन चार्ट चुकल्याने मतदार यादी गोंधळ; प्रशासनाकडून कानावर हात; कार्यकर्त्यांचा संताप!

Pune Election Confusion : मतदार यादीतील सेक्शन चार्टमध्ये झालेल्या चुकांमुळे प्रभागनिहाय मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअर चुकांवर कार्यकर्त्यांचा त्वेष वाढला आहे.
Major Confusion After Section Chart Error in Voter List

​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे : मतदार यादीची फोड करताना सॉफ्टवेअरमध्ये सेक्शन चार्टचे नाव देताना चुकीचे नावे टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे मतदार यादीतील मतदारांची पळवापळवी झाल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, ही चूक निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये असल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. दरम्यान मतदार यादीवर आत्तापर्यंत ४१९ हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे प्रभाग निहाय प्रारुप मतदार यादी जाहीर केली आहे. या यादीवर २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

