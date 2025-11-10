पुणे

Pune High Alert : दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर पुण्यात ‘हाय अलर्ट’

दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर पुणे शहरातही सुरक्षा यंत्रणांकडून ‘हाय अलर्ट’ जाहीर करण्यात आला आहे.
police security

police security

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर पुणे शहरातही सुरक्षा यंत्रणांकडून ‘हाय अलर्ट’ जाहीर करण्यात आला आहे. शहरातील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणांवर पोलिसांकडून कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात येत असून, संशयास्पद हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.

Loading content, please wait...
pune
delhi
Terrorist
bomb blast
Terror
blast
police security
terror attack

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com