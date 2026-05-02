Ulhasnagar NCP Sharad Pawar faction: उल्हासनगरात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला नवे नेतृत्व

उल्हासनगर : नेतृत्वा अभावी मरगळ निर्माण झालेल्या उल्हासनगरातील शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादीला नवे नेतृत्व मिळाले असून या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष पदी उद्योजक आणि सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या सिमा आहूजा यांची नियुक्ती झाल्याने पक्षात उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे..१ मे हा कामगार दिन व बुद्ध पौर्णिमा हे दुहेरी औचित्य साधून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सिमा आहूजा यांची जिल्हाध्यक्ष पदी महत्त्वपूर्ण नियुक्ती केली.सिमा आहूजा ह्या प्रकाश ऑटोचे मालक महेश आहुजा यांच्या पत्नी आहेत.यावेळी आरपीआय पक्षाच्या ज्योती शेळके,सायमा शेख, राष्ट्रीय जनसेवा संघटनेचे विनोद भारे, महेश अहुजा, नरेश गायकवाड यांच्यासह अन्य सहकाऱ्यांनी जाहीर पक्षप्रवेश केला.नियुक्तीप्रसंगी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या सह माजी मंत्री व आमदार जितेंद्र आव्हाड, भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार बाळू मामा म्हात्रे, तसेच पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली..पक्षाची संघटनात्मक बांधणी उत्तमरित्या करून पक्ष मजबूत करण्यासाठी आपण सर्वशक्तीनिशी योगदान द्याल असा मला ठाम विश्वास वाटतो. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन पक्षाची ध्येय-धोरणे तसेच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पद्मविभूषण खा.शरदचंद्रजी पवार यांचे विचार सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.असे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी जिल्हाध्यक्ष सिमा आहूजा यांना दिलेल्या नियुक्ती पत्रात म्हटले आहे.