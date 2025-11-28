Suhana Swasthyam 2025 : मानसिक स्वास्थ्य ‘टास्क’ नव्हे प्रक्रिया! : भारतीय संस्कृती व पुराणतज्ञ सीमा आनंद

सीमा आनंदस्टोरीटेलर, भारतीय संस्कृती व पुराणतज्ञप्रश्न : भारतीय संस्कृतीकडे तुम्ही कसे पाहता? आजच्या काळात ती जपण्यासाठी काय करायला हवे?उत्तर : मला असं वाटतं की, संस्कृती हा असा एखादा आकृतीबंध नाही की, जो एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे तसाच्या तसा हस्तांतरित होईल. संस्कृती परिवर्तनशील असून, आपणच आपल्याविषयी ऐकत व सांगत आलेल्या कथांमधून ती रुजते व वाढत जाते. आजची ‘भारतीय संस्कृती’ ही प्रत्यक्षात हजारो वर्षांच्या कथांचे फलित आहे. वैदिक काळातील विचारांपासून अलीकडच्या प्रादेशिक परंपरा जोपासणाऱ्या प्रत्येक पिढीने या प्रवाहात आपले असे काही तरी नवीन जोडले आहे. आपण संस्कृतीची कोणतीही एक व्याख्या धरून ठेवतो, तेव्हा आपण आपल्या परंपरा व तत्त्वज्ञानातील विविधता, समृद्धी नाकारत असतो. परंपरा आणि ग्रंथांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय संस्कृती म्हणजे शतकानुशतके आपण कसे जगलो, शिकलो आणि बदलत गेलो याच्या ‘सामूहिक स्मृती’ आहेत असं मला वाटतं. शतकानुशतके आपण जे करत आलो तेच, म्हणजे, बदल आणि उत्क्रांतीद्वारेच आपण आजही संस्कृती जपण्यास कटिबद्ध असायला हवं. त्यासाठी संस्कृतीचा मूळ गाभा काय आहे, हे समजून घ्यायला हवं. द्वैत-अद्वैताच्या अद्भुत वादातून आपण पुढे येत गेलो. सूक्ष्मविचार, सुसंस्कृतपणा, ज्ञानाचा आदर आणि विविधता हा आपल्या विचारांचा पाया आहे. आपण आपल्या ग्रंथांचे वाचन केवळ मथळ्यांप्रमाणे न करता ते मुळातून, संदर्भासह केले पाहिजे. आपण संस्कृतीचा अंगीकार करतो, तिच्यात सहभागी होतो, वेळप्रसंगी प्रश्न उपस्थित करतो आणि त्याद्वारे तिला नव्याने अर्थ देतो, तेव्हाच ती टिकून राहते. .आजच्या धकाधकीच्या जीवनात मानसिक शांतता आणि सर्वांगीण स्वास्थ्य कसे मिळवावे?मानसिक शांतता बाहेर काय घडते यावर अवलंबून नसून, आपल्या आत काय सुरू आहे, यावर अवलंबून असते. धकाधकीचे जीवन, त्यातील तणाव, चिंता यांबद्दल बोलताना आपण प्रत्यक्षात स्वतःला इतके शांत करण्याची गरज असते की, आपले शरीर व मन आपल्याला जे सांगण्याचा प्रयत्न करतं आहे, ते आपण ऐकू शकू. आपल्या परंपरेत ‘स्वास्थ्य’ हा कधीही वेगळा विषय मानला गेला नव्हता, कारण तो आपल्या प्रत्येक कृतीचा अविभाज्य भाग होता. आयुष्यभर निरोगी राहण्यासाठी रोजच्या जगण्यातील कृतींव्यतिरिक्त वेगळं काही करण्याची गरजच वाटत नव्हती. दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक गोष्टीमागे मन आणि शरीराचे स्वास्थ्य हा विचार होताच. हल्लीच्या काळात हेच सर्व आपण हरवून बसलो आहोत. त्यामुळे ‘स्वास्थ्य’ हा शब्द आज वेगळा आणि महत्त्वाचा वाटतो. प्रत्येक गोष्टीला एकत्र बांधणाऱ्या धाग्याऐवजी ‘स्वास्थ्य’ हा आता करून टाकायच्या यादीतील आणखी एक ‘टास्क’ झाला आहे. माझं मन आणि शरीर हे माझं घर आहे आणि मी कोणत्याही स्थितीत असलो, तरी मला तेच शांतता मिळवून देऊ शकतात या दृष्टीने स्वतःकडे पाहायला हवं. यासाठी कोणतेही मोठे धार्मिक-आध्यात्मिक कार्य करायला हवे असे नाही. रोजच्या जगण्यातली एखादी छोटीशी कृतीही पुरेशी ठरते. ती कोणतीही असू शकते जसे की, दिवा लावणे, आवडते संगीत ऐकणे, इत्यादी. धकाधकीतून शांततेकडे जाण्याच्या प्रवासाची ती सुरुवात असते. मानसिक स्वास्थ्य आणि शांतता ही निरंतर सुरू राहणारी प्रक्रिया असून, ती जीवनातील बदलत्या घटनांवर अवलंबून असते. यासाठी जेव्हा तुम्हाला उदास वाटतं, तेव्हा तसं स्पष्टपणे सांगा, मान्य करा. स्वतःच्या मर्यादा ओळखा व त्या मान्य करण्यात कमीपणा बाळगू नका..आजही प्रेम, शृंगार आणि एकूणच लैंगिकतेबद्दल मोकळेपणाने बोलले जात नाही. तुम्ही याबाबतही महत्त्वाचे मुद्दे मांडता. ‘द आर्ट ऑफ सिडक्शन’ हे पुस्तकही तुम्ही लिहिले. त्याबद्दल काय सांगाल?‘द आर्ट ऑफ सिडक्शन’ ह्या पुस्तकाचे ले खन म्हणजे आपल्याच संस्कृतीतील विविध गोष्टी जसे की, भाषा, सौंदर्य, आनंद, इच्छा वगैरे यांची नव्याने केलेली मांडणी आहे. पूर्वीच्या काळी या गोष्टीही सहजपणे आणि सुसंस्कृतरीत्या बोलल्या जात होत्या. कालांतराने त्यात अनेक चुकीच्या समजुतींचा भरणा झाला. या विषयात कुठेही भडकपणा न आणता मी माझं म्हणणं मांडू शकले आणि लोकांपर्यंत ते पोहोचलं याचा मला आनंद आहे. या पुस्तकामुळे लोकांचा नातेसंबंधांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.‘स्पीक इझी’च्या लेखनाचा प्रवास कसा सुरू झाला? त्याबद्दलचा एखादा अनुभव किंवा वाचकांकडून मिळालेली अविस्मरणीय प्रतिक्रिया सांगाल का?ज्या दिवशी लोक मला मेसेज, ई-मेल करताना सुरुवातीला असं लिहू लागले की, ‘मला माफ करा, पण मी हे विचारतो आहे...’ त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने ‘स्पीक इझी’चा प्रवास सुरू झाला. क्षमा मागणारी ही सुरुवात मला कोणत्याही प्रश्नापेक्षा जास्त अंतर्मुख करून गेली. लोकांना किती एकटं वाटतं, जेव्हा त्यांना एखादा प्रश्न सतावत असतो, पण विचारण्यासाठी कोणीच नसतं हे मला लक्षात आलं. त्यांची भीती जाणवली. आपलंच शरीर, इच्छा, नातेसंबंध, भावना याविषयीचे मूलभूत प्रश्नही अद्याप अनेकांसाठी अनुत्तरितच आहेत हे प्रकर्षाने लक्षात आलं आणि त्यातून ‘स्पीक इझी’ हे पुस्तक आकारास आलं. एका तरुण महिलेने मला मेसेज करून सांगितले की, तिचं लग्न तुटण्याच्या बेतात होतं. कारण, तिने वयात येताना एक चुकीची गोष्ट ऐकली व ती भीती तिच्या मनात होती. पतीलाही ती याबाबत काही सांगू शकत नव्हती. मी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमुळे तिची भीती गेली, ती स्पष्टपणे पतीशी बोलू शकली आणि आता सर्व काही सुरळीत आहे. तिच्या मनात अनंत काळापासून घर करून राहिलेली भीती एका दिवसात गेली, हे माझ्यासाठी खूपच समाधानकारक आहे..आनंदी, समाधानी आणि शांत जीवन जगण्यासाठी काय करावे?आपले स्वास्थ्य, आरोग्य आणि मानसिक शांतता राखण्याची सुरुवात स्वतःच्या मर्यादा ओळखण्यापासून होते. मर्यादा ओळखणं किंवा स्वतःभोवती चौकट आखणं हा कमकुवतपणा नाही, हे ध्यानात ठेवा. तुमचे शरीर आणि मन ‘नको’ म्हणत असतानाही तुम्ही ‘हो’ म्हणणं, हा संतुलन बिघडवण्याचा सर्वांत जलद मार्ग असतो. हे टाळण्यासाठी वेळोवेळी योग्य त्या व्यक्तीशी संवाद साधा. व्यक्त न झालेल्या भावनाच अधिक तणाव निर्माण करतात हे समजून घ्या. इतरांशी तुलना करू नका. सतत एखाद्याच्या वेगाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने आपण आपली ओळख गमावून बसतो. त्यामुळे तुम्हाला काय हवं आहे, तुम्हाला कशातून आनंद मिळतो हे ओळखा व तेवढ्याच गोष्टीवर शांतपणे काम करा. ही शांतताच तुम्हाला आनंदी व समाधानी आयुष्य देऊ शकते. (शब्दांकन : मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.