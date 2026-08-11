‘शस्त्रास्त्रांमध्ये आत्मनिर्भर भारत’वर पालकर शाळेत व्याख्यान

पुणे, ता. ११ : कर्वेनगरमधील अभिजात एज्युकेशन सोसायटी संचलित ग. रा. पालकर प्राथमिक शाळेत क्रांती दिन आणि स्वातंत्र्यदिनानिमित्त ‘शस्त्रास्त्रांमध्ये आत्मनिर्भर भारत’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. यावेळी हिंदू जनजागृती समितीच्या ‘क्रांतिगाथा’ प्रदर्शनासह विद्यार्थ्यांनी चित्रांच्या माध्यमातून साकारलेल्या ‘क्रांती गॅलरी’चे आयोजन करण्यात आले.
संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) निवृत्त वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि शस्त्रास्त्रतज्ज्ञ काशिनाथ देवधर यांनी विद्यार्थ्यांना भारताने शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या क्षेत्रात साधलेली प्रगती आणि आत्मनिर्भरतेचा प्रवास सचित्र समजावून सांगितला. भारतातच निर्मिती केलेली तसेच तिन्ही संरक्षण दलांकडून वापरली जाणारी विविध शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण साधनांची छायाचित्रे पडद्यावर दाखवली. भारताची संरक्षण क्षमता, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती याबाबत देवधर यांनी मार्गदर्शन केले. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यासोबत घालवलेल्या आठवणींनाही त्यांनी या वेळी उजाळा दिला. शाळेच्या संचालक अमला भागवत, कार्यवाह सुप्रिया पालकर, मुख्याध्यापिका वैशाली पाथ्रुडकर यांच्यासह शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन मानसी कुलकर्णी यांनी केले, तर अमोल जानतीकर यांनी आभार मानले.