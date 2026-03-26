मी शंकर, तू माझी पार्वती! स्वयंघोषित धर्मगुरूचा पुण्यातील ३५ वर्षीय महिलेवर अत्याचार; पीडितेचे गंभीर आरोप

भोंदूबाबा अशोक खरात त्याच्या करारनाम्यामुळे चर्चेत असताना आता एका स्वयंघोषित गुरूने पुण्यातील महिलेवर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीनुसार ऋषिकेश वैद्य असं त्याचं नाव असून तो वसाईत राहतो. त्याच्याविरोधात वसईतील माणिकपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. हे प्रकरण पुणे पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आलं असून अधिक तपास केला जात आहे. Woman Accuses Self Proclaimed Guru of Abuse.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पीडिता ३५ वर्षांची असून ती पुण्यात राहते. २०२३ मध्ये महिलेची ओळख वसईतील स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य याच्याशी सोशल मीडियावरून झाली होती. तो आमची वसई या संस्थेचा प्रमुख आहे. पीडितेच्या धार्मिक वृत्तीचा फायदा घेत अध्यात्म शिकवण्याच्या बहाण्याने ओळख वाढवली. तिला डिसेंबर २०२३ मध्ये भेटण्यासाठी पुण्यात गेला होता..संतापजनक! दोन हफ्ते थकले, वसुली प्रतिनिधीनं मध्यरात्री कर्जदाराच्या पत्नीला केला कॉल; म्हणे, तुझी आठवण आली.ऋषिकेश वैद्य याने महिलेला मी महादेवाचा अवतार आहे तर तू माझी पार्वती असल्याचं सांगत भूलथापा देत जाळ्यात ओढलं. तिला पुण्यातील एका लॉजवर नेत गुंगीचे पदार्थ दिले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केले आणि अश्लील फोटोही काढले. याच फोटोंचा वापर करून ब्लॅकमेल करत भेटायला बोलावल्याचा आरोप महिलेनं केलाय..पीडितेला मे २०२५मध्ये ऋषिकेश वैद्य यानं वसईतल्या हॉटेलमध्ये भेटायला बोलावलं होतं. तिथं महिलेसोबत त्याने अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. वैद्यच्या धमकीमुळे महिला गप्प होती. आता खरात प्रकरण बाहेर येताच धाडसाने पीडितेनं तिच्यावर झालेल्या प्रकाराची माहिती पतीला दिली. बुधवारी सायंकाळी पतीसह पोलीस ठाणे गाठत महिलेनं ऋषिकेश वैद्यविरोधात तक्रार दाखल केली.