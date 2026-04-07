Hrishikesh Vaidya Case: भोंदूबाबा हृषीकेश वैद्यकडून तपासकामात असहकार्य; देवाचा अवतार असल्याची बतावणी, शेंडी न कापण्याचे आदेश!

पुणे : देवाचा अवतार असल्याची बतावणी करून गुंगीचे औषध देत महिलेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या भोंदूबाबा हृषीकेश वैद्यने प्रसादात नेमके कोणते गुंगीकारक औषध मिसळले, ते कोठून खरेदी केले, याबाबत तो माहिती देत नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी सोमवारी न्यायालयात सांगितले. ऋषीकेश श्रीकांत वैद्य (वय ३९, रा. वसई, पालघर) याच्यावर बलात्कार, धमकावणे आदी कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे. याबाबत, ३५ वर्षीय महिलेने वसईतील माणिकपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. मांजरी पोलिस या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत. आरोपी वैद्यच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला वानवडी येथील लष्कर न्यायालयात हजर करण्यात आले. .या वेळी तपास अधिकाऱ्यांनी गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती न्यायालयास दिली. आरोपीच्या लैंगिक सक्षमतेची चाचणी करण्यात आली आहे; तसेच आरोपी महिलेला मांजरी आणि वसई येथील लॉजमध्ये घेऊन गेला होता, तेथेही तपास करण्यात आला आहे. आरोपीने गुन्ह्यासाठी वापरलेली चारचाकी जप्त करायची आहे. महिलेचे आक्षेपार्ह छायाचित्रे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस अथवा पेनड्राइव्हमध्ये साठवून ठेवली आहेत का, याबाबत त्याची चौकशी करायची आहे. .आरोपीचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का, त्याने इतर कोणत्या महिलांशी अशा प्रकारचे गैरकृत्य केले आहे का, याबाबत तपास करायचा आहे. त्यासाठी आरोपीच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली. त्याला बचाव पक्षातर्फे ॲड. साजिद शाह, ॲड. दिगंबर देसाई, ॲड. पवन कुलकर्णी यांनी विरोध केला..शेंडी न कापण्याचे आदेशएखाद्या आरोपीची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर कारागृहात जाण्यापूर्वी त्याची तपासणी केली जाते. रवानगी करताना बऱ्याचदा आरोपींचे केस बारीक केले जातात. आरोपी वैद्य धर्मगुरू असून, त्यांच्या डोक्यावरील शिखा (शेंडी) हा धार्मिक प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाला वैद्य यांची शेंडी न कापण्याचे आदेश द्यावेत, असा अर्ज वैद्यच्या वकिलांनी केला. त्यावर, न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कारागृह प्रशासनाशी संपर्क साधत आरोपीची शेंडी न कापण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती ॲड. साजिद शाह यांनी दिली.