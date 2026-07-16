पुणे

नागठाणे सेमी इंग्रजीचे धडे

नागठाणे सेमी इंग्रजीचे धडे
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जिल्ह्यातील ३५ शाळांत
सेमी इंग्रजीला परवानगी

सर्व शाळांत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी

नागठाणे, ता. १६ : जिल्ह्यातील ३५ प्राथमिक शाळांत सेमी इंग्रजीच्या अभ्यासक्रमासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. येत्या काळात टप्प्याटप्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांतही सेमी इंग्रजीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अनिस नायकवडी यांनी याबाबतची माहिती दिली. त्यात सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रमांतर्गत गणित अन् विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरूपात इंग्रजी भाषेतून शिकविण्यात येणार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील ३५ शाळांतील विद्यार्थ्यांना आता सेमी इंग्रजीचे धडे मिळणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या पुढाकाराने येत्या काळात टप्प्याटप्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांतही सेमी इंग्रजीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

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चौकट
या शाळांचा समावेश
उडतरे, शिरगाव, अमृतवाडी, परखंदी (ता. वाई), हिंगणे, पुसेसावळी नंबर एक (ता. खटाव), कोर्टी (ता. कऱ्हाड), कचरेवाडी, ढाकणी (ता. माण), सायगाव (धामणेर), बोरीव, किन्हई, कोंढवली- परतवडी, कुमठे नंबर एक, गोडसेवाडी, पिंपोडे खुर्द, चिमणगाव (ता. कोरेगाव), जानुगडेवाडी, खिवशी खुर्द, आवर्डे, आंबळे, गोरेवाडी, अडूळ गावठाण, काठीटेक, किल्ले मोरगिरी, धामणी, काळगाव, गुढे, येराड, कवरवाडी, मुरुड, आंबवणे, सडावाघापूर, आबदारवाडी, हेळवाक (ता. पाटण)
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गणित शिक्षण सेमी इंग्रजीमध्ये
विज्ञान शिक्षण सेमी इंग्रजीमध्ये
इंग्रजी भाषेत शिक्षणाचे प्रभाव
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शिक्षणाची इंग्रजीकडे वाटचाल
सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी
प्राथमिक शाळेतील भाषा बदल
जिल्हा परिषद शाळा शिक्षण सुधारणा
सेमी इंग्रजी शिक्षणातून प्रगती
विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सेमी इंग्रजी
शिक्षण क्षेत्रातील नवकल्पना
जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे योगदान
उपाध्यक्ष आणि शिक्षण सभापतींचा सहभाग
शिक्षण अधिकार्‍यांच्या माहितीची महत्त्व