MP Supriya Sule : गुन्हेगारी कमी झाल्याचे पत्र शहा-फडणवीसांना पाठवा! पोलिस आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रावर सुप्रिया सुळे यांचा पोलीस आयुक्तांना टोला

पुणे - 'पुणे शहरासह राज्य 'क्राईम कॅपिटल' बनले असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे, असे असताना पोलिस आयुक्तांनी मला शहरातील गुन्हेगारी कमी झाल्याचा दावा करणारे पत्र पाठविले आहे. त्यांनी हे पत्र मला पाठविण्याऐवजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवायला हवे होते,' अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना टोला लगावला..शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तांना सक्तीचे रजेवर पाठविण्याचे आरोप केले होते. त्यास पोलिस आयुक्तांनी सुळे यांना पत्र पाठवत त्यांना प्रत्युत्तर दिले होते. दरम्यान, सुळे या बुधवारी काँग्रेस भवन येथे आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अंकुश काकडे, काँग्रेस पक्षाच्या शहराध्यक्ष दीप्ती चवधरी उपस्थित होत्या..सुळे यांनी शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवरून पुन्हा एकदा राज्य सरकार व पोलिस प्रशासनाला धारेवर धरले. सुळे म्हणाल्या, 'वाढत्या गुन्हेगारीबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पुणे पोलिसांच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आहे, त्यामुळे खरा डेटा नेमका कोणता? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुण्यात गुन्हेगारी वाढत असल्याचे राज्य सरकारच्या आकडेवारीतूनच स्पष्ट होत आहे, तर पोलिस आयुक्त मात्र गुन्हेगारी कमी झाल्याचे पत्र पाठवित आहेत..फर्ग्युसन रस्त्यावरील अमली पदार्थ प्रकरण, विषारी दारूविक्री, संघटित गुन्हेगारी शहरात सुरू आहे. बनावट दारूविक्रीची माहिती पत्रकारांना मिळते, मात्र पोलिसांना मिळत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. केवळ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे प्रश्न सुटणार नसून ड्रग्ज माफिया आणि अवैध धंद्यांवर थेट कारवाईची गरज आहे.''लाडकी बहीण' योजनेबाबत सुळे म्हणाल्या, 'या योजनेतील सुमारे एक कोटी महिला अपात्र ठरल्या आहेत. सुरुवातीला त्यांची निवड नेमक्या कोणत्या निकषांवर करण्यात आली होती. आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणारा निधी सर्व शिक्षा अभियानाकडे वळवून तो 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी वापरला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची महिला व बालविकास विभागामार्फत पारदर्शक चौकशी व्हायला पाहिजे.जनधन योजना आणि आधार यंत्रणा उपलब्ध असताना लाभार्थ्यांची अचूक पडताळणी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.'.विक्रम काकडेंच्या मालमत्ता कराबाबत आयोगाने भूमिका स्पष्ट करावीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधान परिषदेचे उमेदवार विक्रम काकडे यांच्या मालमत्ता करासंदर्भात निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. उमेदवारी अर्ज छाननीच्या टप्प्यावर पुन्हा कर भरण्याची संधी देता येते का, हा आमचा प्रश्न आहे.संघर्ष केलेल्या आणि पक्षासाठी मेहनत घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना दुखावून निर्णय घेण्याचे कारण नाही, अशा शब्दात सुळे यांनी विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीवरून नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.