पुणे

MP Supriya Sule : गुन्हेगारी कमी झाल्याचे पत्र शहा-फडणवीसांना पाठवा! पोलिस आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रावर सुप्रिया सुळे यांचा पोलीस आयुक्तांना टोला

सुळे यांनी शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवरून पुन्हा एकदा राज्य सरकार व पोलिस प्रशासनाला धरले धारेवर.
Amitesh Kumar and Supriya Sule

Amitesh Kumar and Supriya Sule

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - 'पुणे शहरासह राज्य 'क्राईम कॅपिटल' बनले असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे, असे असताना पोलिस आयुक्तांनी मला शहरातील गुन्हेगारी कमी झाल्याचा दावा करणारे पत्र पाठविले आहे. त्यांनी हे पत्र मला पाठविण्याऐवजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवायला हवे होते,' अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना टोला लगावला.

Loading content, please wait...
Supriya Sule
pune
crime
Amit Shaha
Criminal cases
write letter
CM Devendra Fadnavis
Police Commissioner Amitesh Kumar